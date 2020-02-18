Прокурор Тульской области предложил запретить депутатам облдумы брать в помощники родственников

Главный прокурор Тульской области Роман Прасков предложил запретить депутатам областной Думы брать себе в помощники родственников.

– Законопроектом предлагается предусмотреть, что депутат облдумы не вправе иметь помощников, работающих по срочному трудовому договору (контракту), состоящих с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Роман Прасков обратил внимание, что депутату полагается два помощника, у которых установлен месячный оклад в сумме 50 000 рублей. При этом народному избраннику предоставляются широкие полномочия в отношении своих подчиненных. Так, депутат самостоятельно осуществляет подбор помощника, определяет его обязанности, руководит и контролирует его деятельность.

По мнению прокурора, принятие этого законопроекта позволит исключить в данном вопросе личную заинтересованность и работу депутата в условиях конфликта интересов.

Подробнее с законопроектом можно ознакомиться здесь.