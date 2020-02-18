На трассе М-4 при пожаре в автоприцепе пострадала женщина

Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области.

17 февраля в 23.59 в службу спасения сообщили о пожаре в автоприцепе, расположенном на 282-м километре трассы М-4 «Дон» в Воловском районе.

На место происшествия прибыли два пожарных расчета. В 00.10 пожар удалось нейтрализовать.

Как сообщает МЧС России по Тульской области, в пожаре пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали с различными травмами.

В результате происшествия автоприцеп размером 2×3 м полностью выгорел изнутри.

Причина пожара устанавливается.