Louna выступит в Туле с юбилейным концертом

7 марта в тульском клубе Backstage группа LOUNA даст большой праздничный концерт, посвященный десятилетию коллектива!



За время, прошедшее с дебютного выступления 23 мая 2009 года в московском клубе «Точка», LOUNA проделала большой творческий путь. Из молодой рок-банды она превратилась в одну из самых успешных и актуальных рок-групп на современной российской сцене.



Собрав воедино весь свой опыт и творческий потенциал, музыканты готовят самое грандиозное шоу за всю историю LOUNA. Звук и свет высшего класса, спецэффекты, видеоинсталляции, все самые известные и любимые песни, и, конечно же, фирменный драйв, энергетика и неожиданные музыкальные сюрпризы!



Посетите большой сольный концерт 7 марта в клубе Backstage и станьте частью этого незабываемого праздника! Открытие дверей в 18:30. Начало концерта в 20.00

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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00



Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00



Сб.-вс.: выходной

Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: 10.00−19.00