новости
новости
Регистрация
Louna выступит в Туле с юбилейным концертом

Louna выступит в Туле с юбилейным концертом

«Сольник» посвящен 10-летию популярной группы.

7 марта в тульском клубе Backstage группа LOUNA даст большой праздничный концерт, посвященный десятилетию коллектива!

За время, прошедшее с дебютного выступления 23 мая 2009 года в московском клубе «Точка», LOUNA проделала большой творческий путь. Из молодой рок-банды она превратилась в одну из самых успешных и актуальных рок-групп на современной российской сцене.

Собрав воедино весь свой опыт и творческий потенциал, музыканты готовят самое грандиозное шоу за всю историю LOUNA. Звук и свет высшего класса, спецэффекты, видеоинсталляции, все самые известные и любимые песни, и, конечно же, фирменный драйв, энергетика и неожиданные музыкальные сюрпризы!

Посетите большой сольный концерт 7 марта в клубе Backstage и станьте частью этого незабываемого праздника! Открытие дверей в 18:30. Начало концерта в 20.00

Купить билет

Выберите место на схеме ниже и продолжите покупку билета.

 

 

Купить билет

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: 10.00−19.00

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:02 +3
Другие статьи по темам
Событие
музыкатворчествоотдых
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле проверили 150 машин с маленькими пассажирами
В Туле проверили 150 машин с маленькими пассажирами
Житель Донского заявил в суде, что нашел на помойке автомат, пистолет и патроны
Житель Донского заявил в суде, что нашел на помойке автомат, пистолет и патроны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.