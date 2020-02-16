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В Туле проверили 150 машин с маленькими пассажирами
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле проверили 150 машин с маленькими пассажирами

Оказалось, что почти все водители соблюдают ПДД и заботятся о безопасности своих детей.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции продолжают рейды, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Недавно рядом с одним из торговых центров города инспекторы проверили, есть ли в салонах машин детские удерживающие устройства, правильно ли они установлены и пользуются ли водители ремнями безопасности.

«За время проведения рейдового мероприятия было остановлено и проверено более 150 транспортных средств. Практически все автолюбители соблюдают ПДД и заботятся о безопасности маленьких пассажиров. Все законопослушные водители и юные пассажиры получили подарки от Тульской Госавтоинспекции — раскраски и памятки, которые помогут детям лучше узнать ПДД», — сообщили Myslo в региональном УГИБДД.

 

 

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что в соответствии с подпунктом 9 пункта 22 ПДД РФ:

  • Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
  • Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
  • Родители, помните, безопасность детей в ваших руках!
     
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:03 +6
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