В Туле проверили 150 машин с маленькими пассажирами

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Оказалось, что почти все водители соблюдают ПДД и заботятся о безопасности своих детей.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции продолжают рейды, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Недавно рядом с одним из торговых центров города инспекторы проверили, есть ли в салонах машин детские удерживающие устройства, правильно ли они установлены и пользуются ли водители ремнями безопасности.

«За время проведения рейдового мероприятия было остановлено и проверено более 150 транспортных средств. Практически все автолюбители соблюдают ПДД и заботятся о безопасности маленьких пассажиров. Все законопослушные водители и юные пассажиры получили подарки от Тульской Госавтоинспекции — раскраски и памятки, которые помогут детям лучше узнать ПДД», — сообщили Myslo в региональном УГИБДД.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что в соответствии с подпунктом 9 пункта 22 ПДД РФ: