В Туле выступил Денис Мацуев

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Выдающегося музыканта и зрителей от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина приветствовал его первый заместитель — председатель правительства региона Валерий Шерин. Он зачитал приветственный адрес главы региона.

«У меня с Тулой давний творческий роман. Больше 20 лет назад я впервые приехал сюда и играл на не очень концертном рояле. Сегодня я благодарю Алексея Геннадьевича за то, что на этой сцене стоит король инструментов — Steinway. Тула этого момента ждала долгие годы. Я рад за Тулу, потому что при наличии такого инструмента и симфонического оркестра — есть возможность слушать замечательную музыку в исполнении потрясающих музыкантов», — подчеркнул Денис Мацуев.