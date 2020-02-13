В Скуратово пьяный мужчина привел домой бездомную собаку и зарезал ее

По предварительным данным, 43-летний житель Скуратовского микрорайона, находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, увидел на улице собаку. Он забрал животное к себе в квартиру, а затем, предположительно, без причины ударил собаку ножом. После он вытащил пса в подъезд, где тот погиб.

Жители многоквартирного дома сообщили в полицию, рассказав о следах крови в местах общего пользования. Прибывшие по указанному адресу полицейские выяснили предварительные детали происшествия. О подозреваемом известно, что он ранее судим и сейчас нигде не работает.

Мужчина признался в содеянном. Он доставлен в отдел полиции «Скуратовский» для разбирательства. Полицейскими проводятся мероприятия по выяснению всех деталей и обстоятельств случившегося.