Тулякам покажут спектакль «Миллионы причин» по пьесе Вуди Аллена

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия

Независимый московский театр Community Stage представит на «Октаве» иронично-комедийный спектакль «Миллионы причин», поставленный по пьесе известного режиссёра и драматурга Вуди Аллена «Олд Сейбрук».

Каждый персонаж постановки – отражение современных людей. В спектакле «Миллионы причин» это отражение в зеркале, поставленном в спальне супругов. Существует миллион причин, чтобы изменить – и только одна, чтобы остаться верными друг другу.

Вуди Аллена считают родоначальником нового жанра «интеллектуальной комедии». Публика его любит за умение передавать абсурдность очень простых жизненных ситуаций. Эта комедия поможет понять, что же все-таки делать, когда романтика уходит, страсть угасает, а ты по-прежнему дорожишь своим спутником.

Режиссер спектакля – Ирина Пахомова, художник – Ирина Новичкова. В главных ролях: Александр Дривень, Мария Пирогова/Юлия Дарина, Ольга Лерман, Елена Полянская, Анастасия Миляева, Алексей Паничев/Игорь Кирилюк, Андрей Лобачевский/Сергей Беляев, Михаил Мартьянов/Константин Балакирев.