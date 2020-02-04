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В Кимовске росгвардейцы задержали подозреваемых в краже денег из игрового автомата
Фото: 83.rosgvard.ru

В Кимовске росгвардейцы задержали подозреваемых в краже денег из игрового автомата

Сотрудники вневедомственной охраны заметили на одной из улиц молодых людей, подходящих под ориентировку.

В Тульской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в совершении преступления. Патрулируя улицы города Кимовска, экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на троих молодых людей, подходящих под ориентировку.

Троицу разыскивали за кражу денег и аксессуаров из игрового автомата, установленного в торговом центре. Молодые люди были задержаны и переданы следственно-оперативной группе. Задержанные 2002, 2001 и 1999 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

UPD: Публикация дополнена в 21.14.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:00 +1
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Тульская областьКимовск

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