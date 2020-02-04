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Девушек региона приглашают на кастинг национального конкурса красоты «Краса России Тула – 2020»

Девушек региона приглашают на кастинг национального конкурса красоты «Краса России Тула – 2020»

На отборочном туре ждут девушек от 14 до 28 лет. Кастинг пройдет 15 февраля.

Принять участие в кастинге XI ежегодного областного фестиваля красоты и таланта «Краса России Тула— 2020» приглашают девушек от 14 до 28 лет.

Победительница конкурса получит главную корону, титул и право представить наш регион на суперфинале в Москве.

Прошедшие отбор девушки пройдут подготовку к финалу, во время которой их обучат дефиле, хореографии, сценической пластике, для них будут организованны мастер-классы, фотосессии с фотографами, видеографами и стилистами, пройдут кастинги на участие в международных и всероссийских проектах.

Каждой участнице кастинга необходимо заполнить анкету на сайте модельного агентства. Записаться на кастинг можно по тел.: 38−41−33, 8-903-840-41-33. Предварительная регистрация обязательна.

Кастинг пройдет 15 февраля в 13.00 по адресу: Тула, ул. Ф. Энгельса, 62, 4-й этаж.

Эксклюзивным представителем по Туле и Тульской области национального конкурса красоты «Краса России» является модельное агентство Gold Models.

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:09 −3
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