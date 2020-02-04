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Тульские воздухоплаватели получили заслуженную награду

Тульские воздухоплаватели получили заслуженную награду

Награда была вручена руководителю организации, пилоту и тренеру Олегу Жохову.

В минувшие выходные в Подмосковье состоялась отчетно-выборная конференция общероссийской общественной организации Федерации воздухоплавательного спорта России.

По результатам работы в 2019 году Тульская региональная общественная организация «Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области» была награждена благодарственным письмом Президента Федерации воздухоплавательного спорта России.

Благодарственное письмо они получили за системную, качественную подготовку спортсменов и судей по воздухоплавательному спорту, большой вклад в формирование здорового образы жизни подрастающего поколения, привлечение молодежи к занятиям авиационно-техническими видами спорта, развитие и пропаганду воздухоплавательного спорта на территории региона.

Еще один пилот Федерации воздухоплавательного спорта Тульской области — Юлия Селезнева — была избрана в состав руководящего органа всероссийской федерации.

 
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Олег Жохов
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