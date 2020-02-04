Тульские воздухоплаватели получили заслуженную награду
Награда была вручена руководителю организации, пилоту и тренеру Олегу Жохову.
В минувшие выходные в Подмосковье состоялась отчетно-выборная конференция общероссийской общественной организации Федерации воздухоплавательного спорта России.
По результатам работы в 2019 году Тульская региональная общественная организация «Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области» была награждена благодарственным письмом Президента Федерации воздухоплавательного спорта России.
Благодарственное письмо они получили за системную, качественную подготовку спортсменов и судей по воздухоплавательному спорту, большой вклад в формирование здорового образы жизни подрастающего поколения, привлечение молодежи к занятиям авиационно-техническими видами спорта, развитие и пропаганду воздухоплавательного спорта на территории региона.
Еще один пилот Федерации воздухоплавательного спорта Тульской области — Юлия Селезнева — была избрана в состав руководящего органа всероссийской федерации.