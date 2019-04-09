Конкурс «Краса России Тула — 2019» определил самых привлекательных девушек региона

Фото Алексея Пирязева.

Десятый юбилейный фестиваль красоты и таланта состоялся на сцене Тульской областной филармонии. В финальном шоу приняли участие 18 девушек.

Организатором действа и официальным региональным представителем по Тульской области фестиваля «Краса России» является модельно-продюсерское агентство Gold Models.

Праздник молодости, красоты и таланта собрал на одной сцене представительниц прекрасного пола из Тулы, Новомосковска, Ефремова, Плавска, Богородицка, Алексина, Щекино.

Ведущими мероприятия стали шоумен Дмитрий Блинцов и «Краса России Тула — 2018» Анастасия Стреж. Она приветствовала участниц:

- Девушки, вы уже победительницы. Я вам хочу пожелать, чтобы не жизнь управляла вашей мечтой, а мечта управляла вашей жизнью.



Анастасия Стреж исполнила испанский танец.

Участницы финального шоу порадовали зрителей и жюри выходом-знакомством, выходом в купальниках, общим зажигательным танцем и дефиле в вечерних платьях.

А вот и прелестные участницы:

Светлана Санина, 17 лет, Тула.

Ирина Савватеева, 18 лет, Тула.

Анастасия Шинкарева, 23 года, Тула.

Ситора Жураева, 23 года, Тула.

Анжелика Хохлова, 18 лет, Щекино.

Софья Ноздрякова, 16 лет, Новомосковск.

София Евсеева, 16 лет, Тула.

Анастасия Шабакина, 17 лет, пос. Обидимо, Тула.

Софья Криводанова, 22 года, Богородицк.

Дарья Фролова, 16 лет, Тула.

Жозефина Бережная, 14 лет, Тула.

Станислава Красикова, 25 лет, Новомосковск.

Эльвира Ахмедова, 24 года, Тула.

Ирина Шумова, 18 лет, Алексин.

Анастасия Гурина, 15 лет, Тула.

Ирада Баймурадова, 21 год, Плавск.

Диана Пучкова, 15 лет, Ефремов.

Лилия Шульдишова, 15 лет, Тула.

Каждая девушка мечтала стать королевой этого вечера. Ведь у победительницы помимо призов и подарков появляется шанс представить наш регион на национальном фестивале «Краса России», которому, кстати, в этом году исполняется 25 лет! Победительницы конкурса «Краса России» представляют нашу страну на самых престижных международных конкурсах красоты.



Анастасия Стреж.

Победительница коронуется эксклюзивной короной, выполненной вручную в технике инкрустации стразами.

Выход в купальниках показал, насколько участницы конкурса стройны, грациозны, красивы и по-женски привлекательны. Смотри видео в официальной группе Myslo.ru в инстаграм.

Организаторы конкурса пригласили в Тулу много звездных гостей. Так, для зрителей спела победительница детского «Евровидения» Софья Фисенко, выступил юный актер Никита Жоричев.

Также специальным гостем и членом жюри конкурса стала Лада Акимова, обладательница титула «Мисс Земля-2017».

И популярный певец и актер Владимир Брилев.

По итогам голосования жюри каждая девушка получила свой титул. По традиции, «Слобода» выбрала свою мисс — девушку, которая набрала больше всего лайков в голосовании на нашем портале. Ею стала яркая, солнечная, харизматичная Эльвира Ахмедова.

Сразу три девушки получили приглашения на работу от известных скаутов. Александра Высоцкая из SP-Models пригласила на свой конкурс в Испанию Дарью Фролову и Светлану Санину, диплом на фотосессию в Москве получила Диана Пучкова.



Дарья Фролова.



Алексей Васильев.

Модельный скаут Алексей Васильев, открывший миру Наталью Водянову и еще множество топ-моделей, вручил ленту «Мисс Top-model» Анастасии Гуриной.



Анастасия Гурина.

Генеральный директор международного модельного агентства «Каста» Дмитрий Михайлов отметил Дарью Фролову и пригласил ее на фотосессию в Москву.

Для всех этих девочек — это огромный шаг вперед в модельном бизнесе.



Диана Пучкова.

Парикмахер-модельер, член жюри конкурса Михаил Терехов выбрал свою мисс. Обладательницей титула «Мисс Алмаз» стала Диана Пучкова.

Итак, дипломы.

«Краса зрительских симпатий», «Мисс Юность» — Ирина Шумова.

«Краса России Тула Online», «Мисс Талант» — Ирина Савватеева.

«Мисс Интеллект», «Мисс Оригинальность» — Станислава Красикова.

«Мисс Очарование» — Анжелика Хохлова.

«Мисс Грация» — Софья Криводанова.

«Мисс Подиум» — Анастасия Гурина.

«Мисс «Модный город» — Софья Ноздрякова.

«Мисс Артистизм» — Эльвира Ахмедова.

«Мисс Совершенство», «Мисс Тульская область» — Лилия Шульдишова.

«Мисс Вдохновение» — Ирада Баймурадова.

«Мисс Фото» — Ситора Жураева.

«Мисс Весна» — София Евсеева.

«Мисс Идеал» — Светлана Санина.

«Мисс Элегантность» — Анастасия Шабакина.

«Мисс Великолепие» — Жозефина Бережная.

«Мисс Креативность» — Дарья Фролова.

«Юная Краса Тулы» — Диана Пучкова.



Светлана Моторина.

Директор модельного агентства Gold Models Светлана Моторина:

- Хочу поблагодарить дирекцию конкурса «Краса России», за доверие провести отборочный тур. Мы это очень ценим. Спасибо, что сегодня вы впервые посетили нас. Надеемся, что это станет доброй традицией. Титул «Краса Gold Models» — одна из главных наград нашего конкурса. И сегодня в честь 10-летия мне предоставили право девушку, которая выиграет этот титул, пригласить на финал конкурса «Краса России». И сегодня это Анастасия Шинкарева!

Титул «2-я Красавица Тулы — 2019» выиграла Софья Ноздрякова.

Титул «1-я Красавица Тулы — 2019» получила Анастасия Шинкарева.

Перед тем, как объявить имя победительницы конкурса, директор национального фестиваля «Краса России» Татьяна Андреева дала девочкам напутствие:

- Тула — не только столица самоваров, пряников, оружейного дела. Это великая русская столица всего прекрасного. Я очень рада здесь быть. Думаю, люди здесь намного мягче, честнее, добрее, чем в столичных городах. Пусть все беды обходят этот прекрасный город стороной. Всем желаю здоровья, процветания, радости и легкости бытия. Девчонки! Сегодня кто-то победил в номинации, а кто-то уже в том, что вышел на сцену и приобрел большой опыт самостоятельности.

Ваши победы еще и в другом: состояться как женщина, как человек, как личность.

От всей души, как человек старше вас, хочу пожелать: слушайте свое сердце, свою душу очень внимательно, чтобы не ошибиться в жизни. И слушайте родителей — они не хотят вам ничего плохого, только добра. Желаю вам добрых и светлых путей и хороших судеб, девочки. И еще — всегда улыбайтесь. Улыбка — это путь к успеху!

Татьяна Андреева объявила, что помимо победительницы конкурса, на конкурс поедут девочки, которых в честь юбилея выбрала дирекция «Красы России». Ими стали Дарья Фролова, Диана Пучкова и София Криводанова.

Ну, а победительницей конкурса «Краса России Тула — 2019» стала Светлана Санина.