Игры, хаски и собачьи упряжки: «Большой тур» на Куликовом поле состоится при любой погоде!

Фото из архива Myslo и пресс-службы Государственного музея-заповедника «Куликово поле»

«Большой тур» — это праздник спорта и общение с четвероногими друзьями, гонки на собачьих упряжках и лыжные соревнования, семейные игры и забавы для взрослых и детей на свежем воздухе. К 500-летию Тульского кремля свои двери на «Большом туре» откроет стрелецкая слобода.

На Куликовом поле всё ждет снега, ведь от него зависит, как будут проложены гоночные трассы для забегов четвероногих спортсменов и их хозяев, трассы для лыжников, можно ли будет заняться снежной скульптурой, пробежит ли лошадка с санями…

Хорошее настроение зимой нам тоже создает снег! Но организаторы «Большого тура» и их четвероногие друзья возьмут это в свои руки и лапы.

На «Большом туре» — все внимание собакам. И главные герои праздника готовятся к поездке на Куликово поле. Заводчики составляют заявки на участие в соревнованиях, чтобы снова бежать пяти- и десятикилометровые дистанции в связке с аляскинскими маламутами, сибирскими хаски и другими представителями ездовых пород и редких для этого вида спорта.

Тульские кинологи УМВД и УФСИН готовят показательные выступления со служебными собаками, а мастерство домашней дрессуры вновь продемонстрирует пес Бимбо. Своих питомцев на «Большом туре» познакомит с потенциальными хозяевами Центр помощи бездомным животным «Любимец».

Поклонникам лыжного спорта предложат пробежать классическим стилем 300, 600 или 1200 метров, а для любителей зимних забав — сельские игры, сооружение походного примуса и приготовление каши на нем, метание валенок и мётел, кипячение дровяного самовара на скорость.

В год 500-летия Тульского кремля на «Большом туре» реконструкторы воссоздадут стрелецкий бивак XVI—XVII вв. На интерактивной площадке тульский клуб «Седьмой стрелецкий приказ» научит отливать пули, обращаться с мушкетом и обрядит в костюм стрельца. Здесь же можно пострелять из пушки и узнать об устройстве гуляй-города. Попробовать историю на вкус предложит Археологический парк «Аргамач» из Ельца. Наши ближайшие соседи из Липецкой области развернут трактир «Воевода Мясной», где можно отведать стрелецкую кашу из полбы, копчености и сыры домашнего производства, травяные чаи.

Прогулки в санях и катание верхом на лошадях и пони, фотосессия с животными и кормление обитателей музейной конюшни, кулинарные мастер-классы и создание сувениров — все это также ждет гостей «Большого тура». А еще песни под караоке и в завершении праздника — творческая встреча с музыкантом Михаилом Башаковым.

Ждем всех 8 февраля в 10.30 на Конном дворе музея-заповедника «Куликово поле» по адресу: Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино.

Предварительная программа праздника здесь. В программе возможны изменения.

Решаете, поехать ли на «Большой тур»? Посмотрите наш фоторепортаж с прошлого года: