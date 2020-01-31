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Игры, хаски и собачьи упряжки: «Большой тур» на Куликовом поле состоится при любой погоде!
Фото из архива Myslo и пресс-службы Государственного музея-заповедника «Куликово поле»

Игры, хаски и собачьи упряжки: «Большой тур» на Куликовом поле состоится при любой погоде!

Теплая зима не повод откладывать праздник. 8 февраля Государственный музей-заповедник «Куликово поле» приглашает на первое событие года.

«Большой тур» — это праздник спорта и общение с четвероногими друзьями, гонки на собачьих упряжках и лыжные соревнования, семейные игры и забавы для взрослых и детей на свежем воздухе. К 500-летию Тульского кремля свои двери на «Большом туре» откроет стрелецкая слобода.

На Куликовом поле всё ждет снега, ведь от него зависит, как будут проложены гоночные трассы для забегов четвероногих спортсменов и их хозяев, трассы для лыжников, можно ли будет заняться снежной скульптурой, пробежит ли лошадка с санями…

Хорошее настроение зимой нам тоже создает снег! Но организаторы «Большого тура» и их четвероногие друзья возьмут это в свои руки и лапы.

На «Большом туре» — все внимание собакам. И главные герои праздника готовятся к поездке на Куликово поле. Заводчики составляют заявки на участие в соревнованиях, чтобы снова бежать пяти- и десятикилометровые дистанции в связке с аляскинскими маламутами, сибирскими хаски и другими представителями ездовых пород и редких для этого вида спорта.

Тульские кинологи УМВД и УФСИН готовят показательные выступления со служебными собаками, а мастерство домашней дрессуры вновь продемонстрирует пес Бимбо. Своих питомцев на «Большом туре» познакомит с потенциальными хозяевами Центр помощи бездомным животным «Любимец».

Поклонникам лыжного спорта предложат пробежать классическим стилем 300, 600 или 1200 метров, а для любителей зимних забав — сельские игры, сооружение походного примуса и приготовление каши на нем, метание валенок и мётел, кипячение дровяного самовара на скорость.

В год 500-летия Тульского кремля на «Большом туре» реконструкторы воссоздадут стрелецкий бивак XVI—XVII вв. На интерактивной площадке тульский клуб «Седьмой стрелецкий приказ» научит отливать пули, обращаться с мушкетом и обрядит в костюм стрельца. Здесь же можно пострелять из пушки и узнать об устройстве гуляй-города. Попробовать историю на вкус предложит Археологический парк «Аргамач» из Ельца. Наши ближайшие соседи из Липецкой области развернут трактир «Воевода Мясной», где можно отведать стрелецкую кашу из полбы, копчености и сыры домашнего производства, травяные чаи.

Прогулки в санях и катание верхом на лошадях и пони, фотосессия с животными и кормление обитателей музейной конюшни, кулинарные мастер-классы и создание сувениров — все это также ждет гостей «Большого тура». А еще песни под караоке и в завершении праздника — творческая встреча с музыкантом Михаилом Башаковым.

 

Ждем всех 8 февраля в 10.30 на Конном дворе музея-заповедника «Куликово поле» по адресу: Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино.

Предварительная программа праздника здесь. В программе возможны изменения.

Решаете, поехать ли на «Большой тур»? Посмотрите наш фоторепортаж с прошлого года:

Галерея
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 1
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 2
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 3
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 4
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 5
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 6
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 7
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 8
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 9
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 10
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 11
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 12
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 13
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 14
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 15
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 16
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 17
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 18
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 19
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 20
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 21
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 22
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 23
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 24
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 25
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 26
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 27
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 28
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 29
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 30
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 31
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 32
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 33
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 34
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 35
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 36
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 37
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 38
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 39
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 40
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 41
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 42
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 43
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 44
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 45
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 46
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 47
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 48
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 49
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 50
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 51
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 52
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 53
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 54
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 55
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 56
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 57
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 58
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 59
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 60
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 61
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 62
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 63
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 64
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 65
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 66
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 67
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 68
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 69
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 70
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 71
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 72
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 73
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 74
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 75
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 76
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 77
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 78
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 79
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 80
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 81
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 82
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 83
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 84
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 85
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 86
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 87
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 88
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 89
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 90
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 91
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 92
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 93
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 94
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 95
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 96
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 97
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 98
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 99
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 100
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 101
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 102
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 103
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 104
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 105
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 106
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 107
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 108
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 109
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 110
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 111
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 112
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 113
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 114
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 115
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 116
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 117
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 118
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 119
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 120
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 121
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 122
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 123
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 124
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 125
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 126
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 127
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 128
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 129
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 130
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 131
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 132
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 133
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 134
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 135
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 136
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 137
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 138
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 139
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:50 0
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