Тульские бизнесмены стали чаще брать займы в микрофинансовых организациях
В прошлом году портфель кредитов малому и среднему бизнесу составил 325,5 млн рублей.
За 9 месяцев 2019 года малый и средний бизнес получил займы от микрофинансовых организаций (МФО) Тульской области в размере порядка 231 млн рублей. Это 88% от всего объёма займов, которые выдавались МФО предпринимателям.
Индивидуальный бизнес получил займы на сумму 118,5 млн рублей. Эта цифра превысила прошлогодний показатель более чем в два раза. А юридические лица взяли микрокредитов на общую сумму 112,6 млн рублей. В аналогичным периоде 2019 года объем займов составил 77,6 млн рублей.
Такой стремительный рост можно объяснить простотой получения займа — МФО требуют от предпринимателей небольшой пакет документов по сравнению с крупными банками.
«Кроме того, такого рода финансовые организации постепенно переориентируются с частных заемщиков на предпринимателей. Потребительские займы становятся менее выгодными банкам, потому что с января этого года максимальные проценты по краткосрочным займам снижены», — говорит заместитель управляющего Отделением по Тульской