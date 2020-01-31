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Тульские бизнесмены стали чаще брать займы в микрофинансовых организациях
Фото: pixabay.com.

Тульские бизнесмены стали чаще брать займы в микрофинансовых организациях

В прошлом году портфель кредитов малому и среднему бизнесу составил 325,5 млн рублей.

За 9 месяцев 2019 года малый и средний бизнес получил займы от микрофинансовых организаций (МФО) Тульской области в размере порядка 231 млн рублей. Это 88% от всего объёма займов, которые выдавались МФО предпринимателям.

Индивидуальный бизнес получил займы на сумму 118,5 млн рублей. Эта цифра превысила прошлогодний показатель более чем в два раза. А юридические лица взяли микрокредитов на общую сумму 112,6 млн рублей. В аналогичным периоде 2019 года объем займов составил 77,6 млн рублей.

Такой стремительный рост можно объяснить простотой получения займа — МФО требуют от предпринимателей небольшой пакет документов по сравнению с крупными банками.

«Кроме того, такого рода финансовые организации постепенно переориентируются с частных заемщиков на предпринимателей. Потребительские займы становятся менее выгодными банкам, потому что с января этого года максимальные проценты по краткосрочным займам снижены», — говорит заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Борискин.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:11 +2
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