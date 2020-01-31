Тульские бизнесмены стали чаще брать займы в микрофинансовых организациях

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За 9 месяцев 2019 года малый и средний бизнес получил займы от микрофинансовых организаций (МФО) Тульской области в размере порядка 231 млн рублей. Это 88% от всего объёма займов, которые выдавались МФО предпринимателям.

Индивидуальный бизнес получил займы на сумму 118,5 млн рублей. Эта цифра превысила прошлогодний показатель более чем в два раза. А юридические лица взяли микрокредитов на общую сумму 112,6 млн рублей. В аналогичным периоде 2019 года объем займов составил 77,6 млн рублей.



Такой стремительный рост можно объяснить простотой получения займа — МФО требуют от предпринимателей небольшой пакет документов по сравнению с крупными банками.