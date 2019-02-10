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«Большой тур» на Куликовом поле: хаски, лыжи и гонки на собачьих упряжках

«Большой тур» на Куликовом поле: хаски, лыжи и гонки на собачьих упряжках

В селе Монастырщино прошел зимний семейный спортивный праздник, центральным событием которого стали гонки на собачьих упряжках.

Зима на Куликовом поле — это возможность насладиться природой, здоровым образом жизни, историей и русским весельем одновременно. В чем в очередной раз убедились гости зимнего спортивного семейного праздника «Большой тур «Куликово поле».

В этом году он открывался достаточно необычно — лыжной гонкой, в которой участвовали тульские журналисты и студенты журфака госуниверситета. И хотя в таких мероприятиях традиционно главное не победа, а участие, скажем все же, что звание лучшего лыжника среди тульских журналистов в очередной раз подтвердил Петр Портянский, с которым до самого финиша упорно бился за победу ведущий канала «Медиаметрикс» Виктор Удальцов. В целом было задорно и жизнеутверждающе.

А хорошее настроение участников и гостей праздника продолжали поддерживать самые мероприятия. Были, скажем, показательные выступления кинологов и служебных собак Зонального кинологического центра УМВД Тульской области, на которых четвероногие воспитанники показывали настоящие чудеса дрессировки и борьбы с потенциальными преступниками.

 

Любители больших форм приняли участие в конкурсе лепки фигур из снега «Снежная ферма». А еще прошли кулинарные соревнования «Луковое счастье», где на открытом огне готовили луковый суп и луковые колечки. Кто там сказал, что луковый суп любят одни французы? Это было очень даже по-нашему — особенно когда умелыми руками да на свежем воздухе.

Насчет покушать праздники на Куликовом поле никогда не обижали. Вот и в этот раз организовали полевую кухню с кашей, разнообразные сладкие угощения — варенье из апельсинов, варенье из еловых шишек, шашлычок — а как же на морозе без него? Чай, само собой, из самовара, да к нему еще пара блинов, испеченных тут же на мобильной плите из деревянных чурок. Экзотично, по-русски и вкусно.

Но традиционно самая главная притягательная сила этого праздника — космические собаки хаски, маламуты и самоеды.

Если кто-то уверен до сих пор, что кошки — это скорее инопланетяне, то в пару им космические боги когда-то доставили на землю и собак хаски. Они невероятно красивы, дружелюбны и жизнерадостны. А еще с удовольствием дают себя гладить без риска для здоровья гладящего.

Прикоснуться к увальню маламуту и почувствовать, как ему рядом с тобой хорошо, когда никто не кричит и не психует — это лучший урок счастливой семейной человеческой жизни. Ибо собака не стесняется демонстрировать то, о чем мы иногда не решимся сказать. Она хочет всего лишь любви и ласки. А в перерывах между этим хорошенько побегать на воле.

Гонки на собачьих упряжках проходили с утра и до самого вечера. Трасса, по мнению участников, непростая — все же поле, и как ни прокладывай след, все равно ветром его будет заносить. Зато — настоящий снег, а не корка льда. Номинаций забегов было множество — можно было выбрать несколько, никто не ограничивал.

Не меньшей всеобщей любовью пользовались, кстати, и лошади, которых разрешалось покормить из своих рук. Ну где еще рядовому городскому жителю представится такая возможность? Центр помощи бездомным животным «Любимец» представил юбилейную программу, посвященную 15-летию. И, в общем, день пролетел незаметно. Как это всегда бывает там, где тебе хорошо.

Медведь с картины Шишкина

Владимир со своим очаровательным маламутом Шишкин приехал из Богородицка.

- Вообще-то у него полная кличка Медведь с картины Шишкина — по-английски, но мы зовем его просто Шишкин, — пояснил Владимир. — Почему выбрали собаку именно этой породы? Это собака для души. И когда она появилась, в этом наглядно убедились. Живет у нас в доме в вольере. На Большой тур приехали первый раз. Увидели объявление в Фейсбуке, и решили посмотреть. Ни в каких соревнованиях не участвовали, просто гуляли.

«Куликово поле — это еще и наша история»

Александр

- Мы приехали из Балашихи, это Подмосковье. Ездовым спортом начали заниматься еще осенью, собака у нас пока очень молодая, ей всего полтора года. О соревнованиях на Куликовом поле узнали просто — на хаски-форуме, где регулярно выкладывают сообщения о предстоящих гонках. Следующая у нас будет «Зов предков» в Егорьевске — это тоже Подмосковье, а потом во Владимирской области.

- Как зовут вашу собаку?

- Зубра. А вообще мы с друзьями привезли семь собак — еще четверо сидят в одной машине, и две в другой.

- Как получилось, что выбрали собаку именно этой породы?

- Вообще всю жизнь хотелось лабрадора, а взял хаски. Заводили собаку просто для души, а понемногу получилось так, что она нас приучила к здоровому образу жизни. Все вместе тренируемся, выезжаем на соревнования. Я футболист, еще и с собакой теперь бегаю. Получается, у нас с ней совпадают интересы. По другому не бывает. Ведь кто-то выбирает собаку для ездового спорта, кто-то для себя, но по факту все равно начинает тренироваться вместе с ней. Потому что ездовая собака, которая сидит в квартире, если с ней не гулять, разнесет весь дом.

- Вы со своей сколько гуляете?

- Утром час, и вечером час, бывает полтора. Свежий воздух, лес — тоже полезно. Иногда, правда, случается и побегать за ней. Они же охотники. А у нас рядом Лосиный остров, лоси. Бывает так, что собака бегает за лосем, и в этот момент ни на что больше не реагирует, а ты за ней.

- То, что гонки проходят именно на Куликовом поле, для вас имело значение?

- Я еще со школы люблю историю, поэтому конечно интересно было побывать и в таком важном для России месте. Как правило, всегда стараюсь воспользоваться подобной возможностью. Этим летом, например, ездили отдыхать в Краснодарский край, и заехали на Кудыкину гору — такое место из русских сказок. Тоже очень понравилось.

Пока мы заканчивали разговор, собралась уже большая компания. И на фото целая группа счастливых спортсменов — Александр, Виктория, Дмитрий, а также Зубра, Диксон, Джек и Месси.

Самый юный каюр и собака Брина

- Мы приехали из Орла, — рассказывает участница праздника Аля. — В гонках на Куликовом поле участвуем в первый раз. А вообще всегда ловим возможность поучаствовать в соревнованиях, которые не очень далеко от дома. Собаку нашу зовут Брина — с ирландского это Сила. Она у нас сибирячка, маламут. Честно говоря, выбрала эту породу случайно. До этого были среднеазиатские овчарки. А тут получилось из разряда: увидел и погиб. Жизнь она поменяла капитально. Теперь у нас вся семья любит зиму, и ждет зиму. Могу сказать с полным основанием: если хочешь завести дом, машину, тогда надо завести маламута. И сразу появляется стимул развиваться и жить дальше. Здесь я вместе с дочкой, она самый юный каюр в семье — встала на нарты с двух лет.

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Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 8
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Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 13
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 14
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 15
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 16
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Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 79
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 80
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 81
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 82
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Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 85
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 86
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 87
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 88
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 89
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 90
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 91
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Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 99
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 100
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 101
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 102
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 103
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 104
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 105
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 106
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 107
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 108
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 109
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 110
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 111
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 112
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 113
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 114
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 115
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 116
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 117
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 118
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 119
Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 120
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Большой тур на Куликовом поле - 2019, Фото: 136
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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 13:53 +9
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