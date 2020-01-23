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Анатолий Вассерман встретится с туляками в Harat's Рub
Фото из архива Myslo.

Анатолий Вассерман встретится с туляками в Harat's Рub

Встреча состоится совсем скоро – 18 февраля. Начало в 20.00.

Анатолий Александрович — персона в интеллектуальном мире известная: журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. Он часто приезжает в Тулу с лекциями для студентов Тульского государственного университета, проводит открытые встречи и даже как-то организовал стендап.

Во время встречи в Harat's Рub Анатолий традиционно пообщается с гостями, ответит на вопросы, расскажет много нового и интересного. У гостей будет возможность пообщаться с одним из самых умных людей России, задать ему свои вопросы и с пользой провести время.

Билеты на мероприятие уже в продаже.

Вы можете приобрести их онлайн:

Купить билет
 

Или обратиться в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной.

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной.

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной.

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