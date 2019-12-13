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Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман

Самый умный человек России впервые в тульском ХЭ. У вас будет возможность пообщаться с Анатолием Александровичем, задать ему свои вопросы, и с пользой провести время.

 

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
18 февраля 2020, вторник
19:00
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Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1700 ₽
Нейромонах Феофан
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18 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Папа
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28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Ятор-шоу
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29 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-825 ₽
Same_Peяson
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27 февраля, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 200 ₽
Мара
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28 февраля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
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