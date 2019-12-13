Анатолий Вассерман
Самый умный человек России впервые в тульском ХЭ. У вас будет возможность пообщаться с Анатолием Александровичем, задать ему свои вопросы, и с пользой провести время.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
18 февраля 2020, вторник
19:00
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 200 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽