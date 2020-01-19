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А вы пойдете на спектакль с Мариной Федункив и Романом Юнусовым?

А вы пойдете на спектакль с Мариной Федункив и Романом Юнусовым?

В Городском концертном зале покажут искрометную комедию «Подыскиваю жену недорого!».

Главный герой, успешный предприниматель Игорь ищет спутницу жизни.

Но он опасается, что предполагаемая избранница на деле выберет не его самого, а его деньги и успех. Поэтому он, с помощью своей мамы и друга Толика, инсценирует перед девушками, с которыми он познакомился по объявлению, совсем другую жизнь — жизнь бедную, но честную и достойную. Мама преувеличивает тяготы их жизни, порой доводя их до абсурда. А Толик искушает девушек своим мнимым «толстым кошельком» и манерами «нового русского».

Таким образом, Игорь испытывает кандидаток, в поиске самой бескорыстной невесты, которая согласится стать женой небогатого, но любимого человека. Он подыскивает жену «недорого» — в названии спектакля конечно же звучит ирония.

Спектакль покажут 23 февраля в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

Вы можете купить билет на спектакль онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:10 +2
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