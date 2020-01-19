А вы пойдете на спектакль с Мариной Федункив и Романом Юнусовым?
В Городском концертном зале покажут искрометную комедию «Подыскиваю жену недорого!».
Главный герой, успешный предприниматель Игорь ищет спутницу жизни.
Но он опасается, что предполагаемая избранница на деле выберет не его самого, а его деньги и успех. Поэтому он, с помощью своей мамы и друга Толика, инсценирует перед девушками, с которыми он познакомился по объявлению, совсем другую жизнь — жизнь бедную, но честную и достойную. Мама преувеличивает тяготы их жизни, порой доводя их до абсурда. А Толик искушает девушек своим мнимым «толстым кошельком» и манерами «нового русского».
Таким образом, Игорь испытывает кандидаток, в поиске самой бескорыстной невесты, которая согласится стать женой небогатого, но любимого человека. Он подыскивает жену «недорого» — в названии спектакля конечно же звучит ирония.
Спектакль покажут 23 февраля в Городском концертном зале. Начало в 19.00.
Вы можете купить билет на спектакль онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
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