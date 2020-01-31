новости
новости
Регистрация
Проект «Герой нашего времени»: известные в Туле люди рассказали о своих любимых книгах
Фото из архива Myslo и пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Проект «Герой нашего времени»: известные в Туле люди рассказали о своих любимых книгах

Проект придумала тульская школьница.

14-летняя школьница из Тулы Ярослава Кузьмичева стала автором литературного проекта для школьников — «Герой нашего времени». Девушка записывает короткие видеоролики, в которых известные в области личности рассказывают о своей любимой книге и литературном герое. Видеозапись впоследствии показывают на уроках литературы в тульских школах.

Ярослава уверена, что благодаря такому проекту у школьников региона повысится интерес к чтению, тем самым старшее поколение передает младшему опыт и мотивирует на успех.

Ярослава Кузьмичева

– Всего записывается 9 роликов — по одному в месяц. На уроке литературы учителя показывают видео и предлагают ученикам прочесть книгу, о которой идет речь. В конце ролика герой проекта задает ребятам вопрос по этому произведению. Тот, кто на него правильно ответит, получит книгу с автографом героя и пожеланиями.

Так, героем проекта Ярославы стал начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. Он рассказал о своей любимой книге «Как закалялась сталь» Николая Островского:

Бывший мэр Тулы Юрий Цкипури рассказал о трилогии: «Дело, которому ты служишь. Дорогой мой человек. Я отвечаю за всё».

Директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая рассказала школьникам о своей любимой книге — произведении «Анна Каренина»:

– Я очень рада, что мой проект дает мне возможность познакомиться и пообщаться с такими интересными, достойными и мудрыми людьми, настоящими современными героями, которые столько важного делают для моего любимого города Тулы. Я узнаю об их жизни, получаю мудрые советы и теплые отзывы о своей работе, — говорит Ярослава Кузьмичева.

 

Кстати, Myslo уже писал о Ярославе. В международном конкурсе для школьников «Капитаны. Мой первый бизнес» она представила свой проект — «Инновационное рулевое колесо с сенсорными датчиками для контроля за состоянием водителя» — и выиграла грант в 500 тысяч рублей.

Девушка предложила разработать систему для выявления состояния здоровья и усталости автомобилиста. Подробнее читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:35 +2
Другие статьи по темам
Люди
Ярослава КузьмичеваСергей ГалкинЕкатерина ТолстаяЮрий Цкипури
Место
Тула
Прочее
герой нашего временилитературный проектшкольница

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какую поддержку получил малый бизнес Тульской области в 2019 году?
Какую поддержку получил малый бизнес Тульской области в 2019 году?
Всё-таки зима будет! Какая погода ждет туляков в феврале
Всё-таки зима будет! Какая погода ждет туляков в феврале
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.