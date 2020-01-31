Проект «Герой нашего времени»: известные в Туле люди рассказали о своих любимых книгах

Фото из архива Myslo и пресс-службы УМВД России по Тульской области.

14-летняя школьница из Тулы Ярослава Кузьмичева стала автором литературного проекта для школьников — «Герой нашего времени». Девушка записывает короткие видеоролики, в которых известные в области личности рассказывают о своей любимой книге и литературном герое. Видеозапись впоследствии показывают на уроках литературы в тульских школах.

Ярослава уверена, что благодаря такому проекту у школьников региона повысится интерес к чтению, тем самым старшее поколение передает младшему опыт и мотивирует на успех.

Ярослава Кузьмичева – Всего записывается 9 роликов — по одному в месяц. На уроке литературы учителя показывают видео и предлагают ученикам прочесть книгу, о которой идет речь. В конце ролика герой проекта задает ребятам вопрос по этому произведению. Тот, кто на него правильно ответит, получит книгу с автографом героя и пожеланиями.

Так, героем проекта Ярославы стал начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. Он рассказал о своей любимой книге «Как закалялась сталь» Николая Островского:

Бывший мэр Тулы Юрий Цкипури рассказал о трилогии: «Дело, которому ты служишь. Дорогой мой человек. Я отвечаю за всё».

Директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая рассказала школьникам о своей любимой книге — произведении «Анна Каренина»:

– Я очень рада, что мой проект дает мне возможность познакомиться и пообщаться с такими интересными, достойными и мудрыми людьми, настоящими современными героями, которые столько важного делают для моего любимого города Тулы. Я узнаю об их жизни, получаю мудрые советы и теплые отзывы о своей работе, — говорит Ярослава Кузьмичева.

Кстати, Myslo уже писал о Ярославе. В международном конкурсе для школьников «Капитаны. Мой первый бизнес» она представила свой проект — «Инновационное рулевое колесо с сенсорными датчиками для контроля за состоянием водителя» — и выиграла грант в 500 тысяч рублей.

Девушка предложила разработать систему для выявления состояния здоровья и усталости автомобилиста. Подробнее читайте здесь.