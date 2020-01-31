Фото Тульского экзотариума.
Тульский экзотариум сделал вход для детей до 7 лет бесплатным
Причем на обе экспозиции.
Вход на обе экспозиции Тульского областного экзотариума для детей до семи лет теперь бесплатный.
Кроме того, зоопарк продлевает режим работы в зимний период в выходные и праздники. В субботу, воскресенье и в дни официальных праздников старое здание и экспозиция «Под пологом тропического леса» будут работать с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00).
График работы в будние дни зимнего периода не изменится — с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00).
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