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Тульский экзотариум сделал вход для детей до 7 лет бесплатным
Фото Тульского экзотариума.

Тульский экзотариум сделал вход для детей до 7 лет бесплатным

Причем на обе экспозиции.

Вход на обе экспозиции Тульского областного экзотариума для детей до семи лет теперь бесплатный.
 
Кроме того, зоопарк продлевает режим работы в зимний период в выходные и праздники. В субботу, воскресенье и в дни официальных праздников старое здание и экспозиция «Под пологом тропического леса» будут работать с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00).
 
График работы в будние дни зимнего периода не изменится — с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00).
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:45 +10
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