Тулячек приглашают на финальный кастинг конкурса «Мисс Тула»

Фото из архива Myslo.

Ежегодный областной конкурс красоты пройдет в нашем регионе в 13-й раз.

Конкурс «Мисс Тула», в котором принимают участие девушки Тулы и Тульской области, по праву считается одним из самых красивых и ярких событий нашего города. Организаторами конкурса являются Министерство культуры Тульской области, модельное агентство Linda и Дирекция национального конкурса «Мисс Россия».

Напомним, что победительница конкурса получит возможность представить наш регион на национальном конкурсе «Мисс Россия», который пройдет весной 2020 года.

Завоевать корону победительницы, стать частью масштабного красивого шоу с участием звезд эстрады может любая незамужняя девушка, обладающая естественной красотой и не имеющая детей. Сейчас проводится финальный кастинг для участия в XIII областном конкурсе красоты «Мисс Тула 2019/20».