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Кто победил в конкурсе «Мисс Тула» в 2018 году?
Фото Дмитрия Дзюбина.

Кто победил в конкурсе «Мисс Тула» в 2018 году?

На сцене филармонии прошел 12-й конкурс красоты «Мисс Тула — 2018». В финальном шоу приняли участие 14 прелестных, стройных и эрудированных девушек.

Конкурс «Мисс Тула» проводится в нашем городе уже в двенадцатый раз, и каждый год перед жюри стоит непростая задача: из энного количества очень красивых девушек выбрать самую красивую.

Как это сделать, когда каждая из участниц – это уже финалистка, прошедшая строгий отбор, и каждая умна, прелестна, очаровательна? Ведь каждая мечтает о короне королевы красоты и, безусловно, достойна этой самой короны.
  Конкурс красоты «Мисс Тула 2018» для нашего региона уже стал своеобразной визитной карточкой моды и красоты.

Организатором конкурса «Мисс Тула» является модельно-артистическое агентство Linda, которому в этом году исполнилось 22 года.

Победительница регионального отбора получает шанс представить наш город на национальном конкурсе «Мисс Россия».

О красоте много говорят и рассуждают. Так было раньше, так есть и сейчас и так будет всегда. Оскар Уайльд в романе «Портрет Дориана Грея» писал: «Красота – один из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания. Она – одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет, или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает». Если так, то на сцене Тульской областной филармонии вечером 8 ноября было сразу 14 цариц!  

 

Участницы конкурса предстали перед зрителями в четырех дефиле и заслуженно искупались в овациях. Это были выходы знакомство, в купальниках, ответы на вопросы и дефиле в вечерних платьях. Все конкурсные выходы сопровождала живая музыка: вместе с девушками на сцену выходили известные тульские вокалисты Игорь Каменских и Лидия Дороднова, для зрителей также спел Максим Круженков.

 

Перед конкурсом вопросов от ведущих – Александра Волкова и Юлии Гришиной – девушки заметно волновались.

Но все финалистки с честью выдержали это испытание. Так, Олесю Осипову спросили: «В женской сумочке можно найти всё что угодно. А чего там нет?»
  – Там никогда нет порядка, – улыбнулась Олеся. И с этим не поспоришь!
  На вопрос: «Какой из дней своей жизни ты бы прожила еще раз?» Анна Кузнецова ответила:
  – Таких дней очень много, я бы каждый день своей жизни проживала бы дважды. Я очень люблю свою жизнь!

В результате зрители увидели яркое, динамичное, красивое шоу.  Но мало кто знает, сколько труда и сил в это вложено. Девушки шли к успеху через слезы, усталость, трудности, нехватку времени. Но результат налицо – праздник красоты и грации удался!
 
Каждая участница получила свой титул.

«Мисс Интернет» – Алина Калмыкова

«Мисс Оригинальность» – Алена Гербутова

«Мисс Улыбка» – Олеся Осипова

«Мисс Нежность» – Дарья Абайдулина

«Мисс Обаяние» – Маргарита Логачева

«Мисс Шарм» – Юлия Королева

«Мисс Стиль» – Юлия Балашова

«Мисс Фитнес» – Татьяна Шамырина

«Мисс Грация» – Валерия Колядова

«Мисс Очарование» – Кристина Минаева

«Мисс Подиум» – Анна Кузнецова

«Мисс Фото» – Диана Егупова

А три самых главных места распределились следующим образом. Титул «2-я вице-мисс Тула – 2018» получила Виктория Якушина. Титул «1-я вице-мисс Тула – 2018» завоевала Софья Старцева. И главный титул «Мисс Тула» и корону королевы красоты жюри отдало 22-летней студентке Тульского медицинского института Алине Калмыковой.
 

«2-я вице-мисс Тула – 2018» – Виктория Якушина

«1-я вице-мисс Тула – 2018» – Софья Старцева

«Мисс Тула – 2018» – Алина Калмыкова

Алла Бурлина, генеральный директор модельно-артистического агентства Linda:

Алла Бурлина

– Хочу поздравить всех участниц конкурса – девушки большие молодцы, много готовились, старались, трудились. Я хочу пожелать им удачи и достижения успехов во всех делах. Желаю, чтобы то, к чему они стремятся, обязательно осуществилось. Чтобы этот конкурс они запомнили на всю жизнь как яркий, добрый, радостный, приятный праздник, счастливый момент в своей жизни. Я очень хочу, чтобы девчонки дружили друг с другом. А наша звездочка Алина Калмыкова – очень яркая конкурсантка, достойная победительница конкурса «Мисс Тула». Мне кажется, что у нее хорошие перспективы.

Сама Алина, как только услышала, что именно она выиграла корону королевы красоты, не смогла сдержать слез.

  – Алина, поделись с нами своими эмоциями.
  – Эмоции переполняют! Это такое чудо, которого я еще не переживала в своей жизни.
 
  – Что для тебя было самым сложным в подготовке к конкурсу?
  – Самое сложное – решиться на участие во второй раз. Я уже была финалисткой конкурса «Мисс Тула» два года назад, тогда я получила титул «Мисс Шарм». Еще очень сложно было похудеть – это трудно сделать любой девушке (смеется). Я похудела на 6 кг, сейчас мой вес 63 кг.
 
  – Почему ты вообще решила принять участие в конкурсе красоты?
  – Мне многие друзья говорили, что это мое, что я обязательно должна попробовать свои силы. Тем более что я уже несколько лет занимаюсь в модельном агентстве, и у нас практически все модели, прошедшие школу,  принимают участие в «Мисс Тула». Такие конкурсы очень полезны для девушек, они повышают самооценку.

 

  – Ожидала, что в этом году выиграешь?
  – На самом деле каждая девушка, которая стоит на сцене в финальном шоу, в голове прокручивает эту фразу: «И мисс Тула в этом году становится...», а дальше звучит ее имя (смеется). Это было всегда, это мечта любой девушки. Но в этом году все финалистки такие красивые, так что я думала – наверное, не сейчас. Но когда услышала свое имя, мне сразу же захотелось закричать, запрыгать, сказать всем спасибо!
 
  – Кто поддерживал тебя в зале?
  – Родители и моя подруга Кристина – она и ее малыш в животе (улыбается). Я чувствовала их поддержку. Было приятно, что они смотрели мое выступление, я видела со сцены, как они мне махали. Конечно, планировала, что больше друзей придет поддержать, но в последний момент, как обычно, нашлись дела.

 


  – Какая атмосфера царила при подготовке к конкурсу?
  – Очень дружественная. Когда я участвовала в конкурсе два года назад, ощущалось, что мы всё же в первую очередь соперницы. А в этот раз мы были очень дружные, все вместе собирались, что-то обсуждали, думали, какие же нам достанутся вопросы в интеллектуальном конкурсе, подкидывали друг другу варианты ответов. Всё было хорошо. Никаких подлянок типа гвоздей в туфли не было.
 
  – Нашла себе новых подруг?
  – Да, я подружилась с Юлей Королёвой, мне кажется, что мы с ней продолжим общение после конкурса.
 
  – Алина, поделись своими ближайшими планами.
  – Разобраться с отработками в институте (смеется). Репетиции отнимали у нас очень много времени. А так я буду готовиться к «Мисс Россия»!

 

  – Медицина – твое призвание?
  – А кто знает? Будем надеяться, что да – очень много на это потрачено сил, времени, лет. Я думаю, что это точно не уйдет от меня навсегда. Даже если медицина не будет моей основной сферой деятельности, я всё равно обязательно буду лечить людей. У меня еще есть время на то, чтобы выбрать специализацию. Но я больше всего склоняюсь к кардиологии.

Из досье Myslo

Алина Вадимовна Калмыкова
Рост 179 см, вес 63 кг.
Родилась 16 января 1996 г. в Калуге.
Жила в Суворове, четыре года назад переехала в Тулу.
Семья: мама Юлия, папа Вадим.
Любимая книга: Федор Достоевский «Идиот».
Любимый фильм: французская комедия «Бум».
Любимое блюдо: роллы с красной рыбой, креветками и другими морепродуктами.
Мечта: спасти кому-нибудь жизнь.
Девиз: «Через тернии к звездам!»


 

 

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Мисс Тула - 2018, Фото: 43
Мисс Тула - 2018, Фото: 44
Мисс Тула - 2018, Фото: 45
Мисс Тула - 2018, Фото: 46
Мисс Тула - 2018, Фото: 47
Мисс Тула - 2018, Фото: 48
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Мисс Тула - 2018, Фото: 55
Мисс Тула - 2018, Фото: 56
Мисс Тула - 2018, Фото: 57
Мисс Тула - 2018, Фото: 58
Мисс Тула - 2018, Фото: 59
Мисс Тула - 2018, Фото: 60
Мисс Тула - 2018, Фото: 61
Мисс Тула - 2018, Фото: 62
Мисс Тула - 2018, Фото: 63
Мисс Тула - 2018, Фото: 64
Мисс Тула - 2018, Фото: 65
Мисс Тула - 2018, Фото: 66
Мисс Тула - 2018, Фото: 67
Мисс Тула - 2018, Фото: 68
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Мисс Тула - 2018, Фото: 310
Мисс Тула - 2018, Фото: 311
Мисс Тула - 2018, Фото: 312
Мисс Тула - 2018, Фото: 313
Мисс Тула - 2018, Фото: 314
Мисс Тула - 2018, Фото: 315
Мисс Тула - 2018, Фото: 316
Мисс Тула - 2018, Фото: 317
Мисс Тула - 2018, Фото: 318
Мисс Тула - 2018, Фото: 319
Мисс Тула - 2018, Фото: 320
Мисс Тула - 2018, Фото: 321
Мисс Тула - 2018, Фото: 322
Мисс Тула - 2018, Фото: 323
Мисс Тула - 2018, Фото: 324
Мисс Тула - 2018, Фото: 325
Мисс Тула - 2018, Фото: 326
Мисс Тула - 2018, Фото: 327
Мисс Тула - 2018, Фото: 328
Мисс Тула - 2018, Фото: 329
Мисс Тула - 2018, Фото: 330
Мисс Тула - 2018, Фото: 331
Мисс Тула - 2018, Фото: 332
Мисс Тула - 2018, Фото: 333
Мисс Тула - 2018, Фото: 334
Мисс Тула - 2018, Фото: 335
Мисс Тула - 2018, Фото: 336
Мисс Тула - 2018, Фото: 337
Мисс Тула - 2018, Фото: 338
Мисс Тула - 2018, Фото: 339
Мисс Тула - 2018, Фото: 340
Мисс Тула - 2018, Фото: 341
Мисс Тула - 2018, Фото: 342
Мисс Тула - 2018, Фото: 343
Мисс Тула - 2018, Фото: 344
Мисс Тула - 2018, Фото: 345
Мисс Тула - 2018, Фото: 346
Мисс Тула - 2018, Фото: 347
Мисс Тула - 2018, Фото: 348
Мисс Тула - 2018, Фото: 349
Мисс Тула - 2018, Фото: 350
Мисс Тула - 2018, Фото: 351
Мисс Тула - 2018, Фото: 352
Мисс Тула - 2018, Фото: 353
Мисс Тула - 2018, Фото: 354
Мисс Тула - 2018, Фото: 355
Мисс Тула - 2018, Фото: 356
Мисс Тула - 2018, Фото: 357
Мисс Тула - 2018, Фото: 358
Мисс Тула - 2018, Фото: 359
Мисс Тула - 2018, Фото: 360
Мисс Тула - 2018, Фото: 361
Мисс Тула - 2018, Фото: 362
Мисс Тула - 2018, Фото: 363
Мисс Тула - 2018, Фото: 364
Мисс Тула - 2018, Фото: 365
Мисс Тула - 2018, Фото: 366
Мисс Тула - 2018, Фото: 367
Мисс Тула - 2018, Фото: 368
Мисс Тула - 2018, Фото: 369
Мисс Тула - 2018, Фото: 370
Мисс Тула - 2018, Фото: 371
Мисс Тула - 2018, Фото: 372
Мисс Тула - 2018, Фото: 373
Мисс Тула - 2018, Фото: 374
Мисс Тула - 2018, Фото: 375
Мисс Тула - 2018, Фото: 376
Мисс Тула - 2018, Фото: 377
Мисс Тула - 2018, Фото: 378
Мисс Тула - 2018, Фото: 379
Мисс Тула - 2018, Фото: 380
Мисс Тула - 2018, Фото: 381
Мисс Тула - 2018, Фото: 382
Мисс Тула - 2018, Фото: 383
Мисс Тула - 2018, Фото: 384
Мисс Тула - 2018, Фото: 385
Мисс Тула - 2018, Фото: 386
Мисс Тула - 2018, Фото: 387
Мисс Тула - 2018, Фото: 388
Мисс Тула - 2018, Фото: 389
Мисс Тула - 2018, Фото: 390
Мисс Тула - 2018, Фото: 391
Мисс Тула - 2018, Фото: 392
Мисс Тула - 2018, Фото: 393
Мисс Тула - 2018, Фото: 394
Мисс Тула - 2018, Фото: 395
Мисс Тула - 2018, Фото: 396
Мисс Тула - 2018, Фото: 397
Мисс Тула - 2018, Фото: 398
Мисс Тула - 2018, Фото: 399
Мисс Тула - 2018, Фото: 400
Мисс Тула - 2018, Фото: 401
Мисс Тула - 2018, Фото: 402
Мисс Тула - 2018, Фото: 403
Мисс Тула - 2018, Фото: 404
Мисс Тула - 2018, Фото: 405
Мисс Тула - 2018, Фото: 406
Мисс Тула - 2018, Фото: 407
Мисс Тула - 2018, Фото: 408
Мисс Тула - 2018, Фото: 409
Мисс Тула - 2018, Фото: 410
Мисс Тула - 2018, Фото: 411
Мисс Тула - 2018, Фото: 412
Мисс Тула - 2018, Фото: 413
Мисс Тула - 2018, Фото: 414
Мисс Тула - 2018, Фото: 415
Мисс Тула - 2018, Фото: 416
Мисс Тула - 2018, Фото: 417
Мисс Тула - 2018, Фото: 418
Мисс Тула - 2018, Фото: 419
Мисс Тула - 2018, Фото: 420
Мисс Тула - 2018, Фото: 421
Мисс Тула - 2018, Фото: 422
Мисс Тула - 2018, Фото: 423
Мисс Тула - 2018, Фото: 424
Мисс Тула - 2018, Фото: 425
Мисс Тула - 2018, Фото: 426
Мисс Тула - 2018, Фото: 427
Мисс Тула - 2018, Фото: 428
Мисс Тула - 2018, Фото: 429
Мисс Тула - 2018, Фото: 430
Мисс Тула - 2018, Фото: 431
Мисс Тула - 2018, Фото: 432
Мисс Тула - 2018, Фото: 433
Мисс Тула - 2018, Фото: 434
Мисс Тула - 2018, Фото: 435
Мисс Тула - 2018, Фото: 436
Мисс Тула - 2018, Фото: 437
Мисс Тула - 2018, Фото: 438
Мисс Тула - 2018, Фото: 439
Мисс Тула - 2018, Фото: 440
Мисс Тула - 2018, Фото: 441
Мисс Тула - 2018, Фото: 442
Мисс Тула - 2018, Фото: 443
Мисс Тула - 2018, Фото: 444
Мисс Тула - 2018, Фото: 445
Мисс Тула - 2018, Фото: 446
Мисс Тула - 2018, Фото: 447
Мисс Тула - 2018, Фото: 448
Мисс Тула - 2018, Фото: 449
Мисс Тула - 2018, Фото: 450
Мисс Тула - 2018, Фото: 451
Мисс Тула - 2018, Фото: 452
Мисс Тула - 2018, Фото: 453
Мисс Тула - 2018, Фото: 454
Мисс Тула - 2018, Фото: 455
Мисс Тула - 2018, Фото: 456
Мисс Тула - 2018, Фото: 457
Мисс Тула - 2018, Фото: 458
Мисс Тула - 2018, Фото: 459
Мисс Тула - 2018, Фото: 460
Мисс Тула - 2018, Фото: 461
Мисс Тула - 2018, Фото: 462
Мисс Тула - 2018, Фото: 463
Мисс Тула - 2018, Фото: 464
Мисс Тула - 2018, Фото: 465
Мисс Тула - 2018, Фото: 466
Мисс Тула - 2018, Фото: 467
Мисс Тула - 2018, Фото: 468
Мисс Тула - 2018, Фото: 469
Мисс Тула - 2018, Фото: 470
Мисс Тула - 2018, Фото: 471
Мисс Тула - 2018, Фото: 472
Мисс Тула - 2018, Фото: 473
Мисс Тула - 2018, Фото: 474
Мисс Тула - 2018, Фото: 475
Мисс Тула - 2018, Фото: 476
Мисс Тула - 2018, Фото: 477
Мисс Тула - 2018, Фото: 478
Мисс Тула - 2018, Фото: 479
Мисс Тула - 2018, Фото: 480
Мисс Тула - 2018, Фото: 481
Мисс Тула - 2018, Фото: 482
Мисс Тула - 2018, Фото: 483
Мисс Тула - 2018, Фото: 484
Мисс Тула - 2018, Фото: 485
Мисс Тула - 2018, Фото: 486
Мисс Тула - 2018, Фото: 487
Мисс Тула - 2018, Фото: 488
Мисс Тула - 2018, Фото: 489
Мисс Тула - 2018, Фото: 490
Мисс Тула - 2018, Фото: 491
Мисс Тула - 2018, Фото: 492
Мисс Тула - 2018, Фото: 493
Мисс Тула - 2018, Фото: 494
Мисс Тула - 2018, Фото: 495
Мисс Тула - 2018, Фото: 496
Мисс Тула - 2018, Фото: 497
Мисс Тула - 2018, Фото: 498
Мисс Тула - 2018, Фото: 499
Мисс Тула - 2018, Фото: 500
Мисс Тула - 2018, Фото: 501
Мисс Тула - 2018, Фото: 502
Мисс Тула - 2018, Фото: 503
Мисс Тула - 2018, Фото: 504
Мисс Тула - 2018, Фото: 505
Мисс Тула - 2018, Фото: 506
Мисс Тула - 2018, Фото: 507
Мисс Тула - 2018, Фото: 508
Мисс Тула - 2018, Фото: 509
Мисс Тула - 2018, Фото: 510
Мисс Тула - 2018, Фото: 511
Мисс Тула - 2018, Фото: 512
Мисс Тула - 2018, Фото: 513
Мисс Тула - 2018, Фото: 514
Мисс Тула - 2018, Фото: 515
Мисс Тула - 2018, Фото: 516
Мисс Тула - 2018, Фото: 517
Мисс Тула - 2018, Фото: 518
Мисс Тула - 2018, Фото: 519
Мисс Тула - 2018, Фото: 520
Мисс Тула - 2018, Фото: 521
Мисс Тула - 2018, Фото: 522
Мисс Тула - 2018, Фото: 523
Мисс Тула - 2018, Фото: 524
Мисс Тула - 2018, Фото: 525
Мисс Тула - 2018, Фото: 526
Мисс Тула - 2018, Фото: 527
Мисс Тула - 2018, Фото: 528
Мисс Тула - 2018, Фото: 529
Мисс Тула - 2018, Фото: 530
Мисс Тула - 2018, Фото: 531
Мисс Тула - 2018, Фото: 532
Мисс Тула - 2018, Фото: 533
Мисс Тула - 2018, Фото: 534
Мисс Тула - 2018, Фото: 535
Мисс Тула - 2018, Фото: 536
Мисс Тула - 2018, Фото: 537
Мисс Тула - 2018, Фото: 538
Мисс Тула - 2018, Фото: 539
Мисс Тула - 2018, Фото: 540
Мисс Тула - 2018, Фото: 541
Мисс Тула - 2018, Фото: 542
Мисс Тула - 2018, Фото: 543
Мисс Тула - 2018, Фото: 544
Мисс Тула - 2018, Фото: 545
Мисс Тула - 2018, Фото: 546
Мисс Тула - 2018, Фото: 547
Мисс Тула - 2018, Фото: 548
Мисс Тула - 2018, Фото: 549
Мисс Тула - 2018, Фото: 550
Мисс Тула - 2018, Фото: 551
Мисс Тула - 2018, Фото: 552
Мисс Тула - 2018, Фото: 553
Мисс Тула - 2018, Фото: 554
Мисс Тула - 2018, Фото: 555
Мисс Тула - 2018, Фото: 556
Мисс Тула - 2018, Фото: 557
Мисс Тула - 2018, Фото: 558
Мисс Тула - 2018, Фото: 559
Мисс Тула - 2018, Фото: 560
Мисс Тула - 2018, Фото: 561
Мисс Тула - 2018, Фото: 562
Мисс Тула - 2018, Фото: 563
Мисс Тула - 2018, Фото: 564
Мисс Тула - 2018, Фото: 565
Мисс Тула - 2018, Фото: 566
Мисс Тула - 2018, Фото: 567
Мисс Тула - 2018, Фото: 568
Мисс Тула - 2018, Фото: 569
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:21 +2
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