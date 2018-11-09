Кто победил в конкурсе «Мисс Тула» в 2018 году?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Конкурс «Мисс Тула» проводится в нашем городе уже в двенадцатый раз, и каждый год перед жюри стоит непростая задача: из энного количества очень красивых девушек выбрать самую красивую.

Как это сделать, когда каждая из участниц – это уже финалистка, прошедшая строгий отбор, и каждая умна, прелестна, очаровательна? Ведь каждая мечтает о короне королевы красоты и, безусловно, достойна этой самой короны.

Конкурс красоты «Мисс Тула 2018» для нашего региона уже стал своеобразной визитной карточкой моды и красоты.

Организатором конкурса «Мисс Тула» является модельно-артистическое агентство Linda, которому в этом году исполнилось 22 года.

Победительница регионального отбора получает шанс представить наш город на национальном конкурсе «Мисс Россия».

О красоте много говорят и рассуждают. Так было раньше, так есть и сейчас и так будет всегда. Оскар Уайльд в романе «Портрет Дориана Грея» писал: «Красота – один из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания. Она – одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет, или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает». Если так, то на сцене Тульской областной филармонии вечером 8 ноября было сразу 14 цариц!

Участницы конкурса предстали перед зрителями в четырех дефиле и заслуженно искупались в овациях. Это были выходы знакомство, в купальниках, ответы на вопросы и дефиле в вечерних платьях. Все конкурсные выходы сопровождала живая музыка: вместе с девушками на сцену выходили известные тульские вокалисты Игорь Каменских и Лидия Дороднова, для зрителей также спел Максим Круженков.

Перед конкурсом вопросов от ведущих – Александра Волкова и Юлии Гришиной – девушки заметно волновались.

Но все финалистки с честью выдержали это испытание. Так, Олесю Осипову спросили: «В женской сумочке можно найти всё что угодно. А чего там нет?»

– Там никогда нет порядка, – улыбнулась Олеся. И с этим не поспоришь!

На вопрос: «Какой из дней своей жизни ты бы прожила еще раз?» Анна Кузнецова ответила:

– Таких дней очень много, я бы каждый день своей жизни проживала бы дважды. Я очень люблю свою жизнь!

В результате зрители увидели яркое, динамичное, красивое шоу. Но мало кто знает, сколько труда и сил в это вложено. Девушки шли к успеху через слезы, усталость, трудности, нехватку времени. Но результат налицо – праздник красоты и грации удался!



Каждая участница получила свой титул.

«Мисс Интернет» – Алина Калмыкова

«Мисс Оригинальность» – Алена Гербутова

«Мисс Улыбка» – Олеся Осипова

«Мисс Нежность» – Дарья Абайдулина

«Мисс Обаяние» – Маргарита Логачева

«Мисс Шарм» – Юлия Королева

«Мисс Стиль» – Юлия Балашова

«Мисс Фитнес» – Татьяна Шамырина

«Мисс Грация» – Валерия Колядова

«Мисс Очарование» – Кристина Минаева

«Мисс Подиум» – Анна Кузнецова

«Мисс Фото» – Диана Егупова

А три самых главных места распределились следующим образом. Титул «2-я вице-мисс Тула – 2018» получила Виктория Якушина. Титул «1-я вице-мисс Тула – 2018» завоевала Софья Старцева. И главный титул «Мисс Тула» и корону королевы красоты жюри отдало 22-летней студентке Тульского медицинского института Алине Калмыковой.





«2-я вице-мисс Тула – 2018» – Виктория Якушина

«1-я вице-мисс Тула – 2018» – Софья Старцева

«Мисс Тула – 2018» – Алина Калмыкова

Алла Бурлина, генеральный директор модельно-артистического агентства Linda:

Алла Бурлина – Хочу поздравить всех участниц конкурса – девушки большие молодцы, много готовились, старались, трудились. Я хочу пожелать им удачи и достижения успехов во всех делах. Желаю, чтобы то, к чему они стремятся, обязательно осуществилось. Чтобы этот конкурс они запомнили на всю жизнь как яркий, добрый, радостный, приятный праздник, счастливый момент в своей жизни. Я очень хочу, чтобы девчонки дружили друг с другом. А наша звездочка Алина Калмыкова – очень яркая конкурсантка, достойная победительница конкурса «Мисс Тула». Мне кажется, что у нее хорошие перспективы.

Сама Алина, как только услышала, что именно она выиграла корону королевы красоты, не смогла сдержать слез.

– Алина, поделись с нами своими эмоциями.

– Эмоции переполняют! Это такое чудо, которого я еще не переживала в своей жизни.



– Что для тебя было самым сложным в подготовке к конкурсу?

– Самое сложное – решиться на участие во второй раз. Я уже была финалисткой конкурса «Мисс Тула» два года назад, тогда я получила титул «Мисс Шарм». Еще очень сложно было похудеть – это трудно сделать любой девушке (смеется). Я похудела на 6 кг, сейчас мой вес 63 кг.



– Почему ты вообще решила принять участие в конкурсе красоты?

– Мне многие друзья говорили, что это мое, что я обязательно должна попробовать свои силы. Тем более что я уже несколько лет занимаюсь в модельном агентстве, и у нас практически все модели, прошедшие школу, принимают участие в «Мисс Тула». Такие конкурсы очень полезны для девушек, они повышают самооценку.

– Ожидала, что в этом году выиграешь?

– На самом деле каждая девушка, которая стоит на сцене в финальном шоу, в голове прокручивает эту фразу: «И мисс Тула в этом году становится...», а дальше звучит ее имя (смеется). Это было всегда, это мечта любой девушки. Но в этом году все финалистки такие красивые, так что я думала – наверное, не сейчас. Но когда услышала свое имя, мне сразу же захотелось закричать, запрыгать, сказать всем спасибо!



– Кто поддерживал тебя в зале?

– Родители и моя подруга Кристина – она и ее малыш в животе (улыбается). Я чувствовала их поддержку. Было приятно, что они смотрели мое выступление, я видела со сцены, как они мне махали. Конечно, планировала, что больше друзей придет поддержать, но в последний момент, как обычно, нашлись дела.



– Какая атмосфера царила при подготовке к конкурсу?

– Очень дружественная. Когда я участвовала в конкурсе два года назад, ощущалось, что мы всё же в первую очередь соперницы. А в этот раз мы были очень дружные, все вместе собирались, что-то обсуждали, думали, какие же нам достанутся вопросы в интеллектуальном конкурсе, подкидывали друг другу варианты ответов. Всё было хорошо. Никаких подлянок типа гвоздей в туфли не было.



– Нашла себе новых подруг?

– Да, я подружилась с Юлей Королёвой, мне кажется, что мы с ней продолжим общение после конкурса.



– Алина, поделись своими ближайшими планами.

– Разобраться с отработками в институте (смеется). Репетиции отнимали у нас очень много времени. А так я буду готовиться к «Мисс Россия»!

– Медицина – твое призвание?

– А кто знает? Будем надеяться, что да – очень много на это потрачено сил, времени, лет. Я думаю, что это точно не уйдет от меня навсегда. Даже если медицина не будет моей основной сферой деятельности, я всё равно обязательно буду лечить людей. У меня еще есть время на то, чтобы выбрать специализацию. Но я больше всего склоняюсь к кардиологии.

Из досье Myslo

Алина Вадимовна Калмыкова

Рост 179 см, вес 63 кг.

Родилась 16 января 1996 г. в Калуге.

Жила в Суворове, четыре года назад переехала в Тулу.

Семья: мама Юлия, папа Вадим.

Любимая книга: Федор Достоевский «Идиот».

Любимый фильм: французская комедия «Бум».

Любимое блюдо: роллы с красной рыбой, креветками и другими морепродуктами.

Мечта: спасти кому-нибудь жизнь.

Девиз: «Через тернии к звездам!»





