В Туле выступят звезды дискотек 90-х

5 марта 2020 года на сцене Тульского цирка выступят звезды 90-х. Это группа «Поднимаем Руки вверх» и Алексей Потехин, Шура, «Унесенные ветром» и Татьяна Морозова, Светлана Разина, экс-солистка «Красок» Ольга Гусева, бывший солист «Отпетых Мошенников» Гарик Богомазов и другие.

Большой концерт продлится около трех часов. Начало в 19.00.

Прозвучат популярные в 90-х хиты: «Какао-какао», «Человек Дождя», «Старший брат», «Мамочка моя» и многие другие.

Билеты на концерт (18+) можно купить на сайте Myslo:

Также билеты доступны во всех точках продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

С 4 января: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

С 4 января: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

С 9 января: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной