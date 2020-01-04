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Тульская баскетболистка сыграет в матче звезд АСБ

Тульская баскетболистка сыграет в матче звезд АСБ

Игра состоится в Уфе.

Спортсменка команды «Кобра» (ТГПУ им. Л.Н.Толстого) Алёна Чернова сыграет в матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Тулячка выйдет в составе сборной Запада. Игра состоится в Уфе.

Отметим, что матч звезд АСБ — это только часть баскетбольного уик-энда. В рамках спортивного праздника, который состоится с 31 января по 1 февраля, на паркете пройдет ряд развлекательных мероприятий. Главное же событие — матч сильнейших игроков АСБ в составе команд дивизионов «Запад» и «Восток».

 

Ассоциация студенческого баскетбола — крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. АСБ объединяет 800 команд из 71 региона, ежегодно проводит более 5000 матчей, около трети профессиональных баскетболистов страны имеют опыт выступления в чемпионате АСБ. Ее лучшие игроки представляли Россию на Всемирной летней Универсиаде 2019-го года в Неаполе.

 

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:51 +2
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