Двое жителей Тульской области украли из магазинов алкоголь и продукты
Злоумышленников задержали полицейские.
За минувшие сутки в двух разных районах Тульской области полицейские выявили злоумышленников, похитивших из магазинов алкоголь и продукты.
Так, в Ефремове поздним вечером мужчина разбил стекло входной двери, забрался в помещение и взял товары, с которыми покинул место происшествия. В кратчайшие сроки злоумышленника обнаружили и задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. 36-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в содеянном.
В Суворовском районе мужчина разбил окно в сельском магазине и забрал оттуда алкогольные напитки и продукты питания.
- При проведении оперативных мероприятий, в ходе которых сотрудники полиции изучали записи камер видеонаблюдения, был установлен 29-летний неработающий мужчина, проживающий неподалёку от магазина, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
В отделе МВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».