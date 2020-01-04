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Двое жителей Тульской области украли из магазинов алкоголь и продукты

Двое жителей Тульской области украли из магазинов алкоголь и продукты

Злоумышленников задержали полицейские.

За минувшие сутки в двух разных районах Тульской области полицейские выявили злоумышленников, похитивших из магазинов алкоголь и продукты.

Так, в Ефремове поздним вечером мужчина разбил стекло входной двери, забрался в помещение и взял товары, с которыми покинул место происшествия. В кратчайшие сроки злоумышленника обнаружили и задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. 36-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в содеянном.

В Суворовском районе мужчина разбил окно в сельском магазине и забрал оттуда алкогольные напитки и продукты питания.

- При проведении оперативных мероприятий, в ходе которых сотрудники полиции изучали записи камер видеонаблюдения, был установлен 29-летний неработающий мужчина, проживающий неподалёку от магазина, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В отделе МВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:55 0
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