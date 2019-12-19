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Впервые в Туле выступит народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители
Фото из паблика vk.com/tamaragverdtsiteli

Впервые в Туле выступит народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители

В будущем году певица порадует своих многочисленных поклонников юбилейной программой «По небу босиком». В нее вошли и легендарные хиты, и авторские премьеры.

Премьера шоу состоялась в марте 2018 года в Государственном Кремлевском дворце. После оглушительного успеха было принято решение организовать гастрольный тур, в рамках которого артистка отправится по городам России, странам Европы, а также посетит США, Израиль.

Неделю назад Тамара Гвердцители получила диплом «Песни года 2019» за совместный трек со Стасом Михайловым.

Певица появится в новогоднем эфире НТВ. Она исполнит одну из ролей в мюзикле на стихи Михаила Гуцериева «Тысяча и одна ночь, или Территория любви».

Билеты на концерт Тамары Гвердцители (12+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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