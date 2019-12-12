Дорогие Туляки! Концерт Тамары Гвердцители перенесен на 18 февраля. Все купленные ранее билеты действительны.

На сцене Городского концертного зала выступит Тамара Гвердцители. Певица порадует своих многочисленных поклонников программой «По небу босиком». Каждый сможет услышать и легендарные хиты, и авторские премьеры в исполнении несравненной Тамары Гвердцители.

Выступление проходит в рамках большого гастрольного тура по городам России, странам Европы, США, Израилю после того как певица представила свое новое шоу в Кремле.