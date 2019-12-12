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Тамара Гвердцители

Тамара Гвердцители

Дорогие Туляки! Концерт Тамары Гвердцители перенесен на 18 февраля. Все купленные ранее билеты действительны.

На сцене Городского концертного зала выступит Тамара Гвердцители. Певица порадует своих многочисленных поклонников программой «По небу босиком». Каждый сможет услышать и легендарные хиты, и авторские премьеры в исполнении несравненной Тамары Гвердцители.

Выступление проходит в рамках большого гастрольного тура по городам России, странам Европы, США, Израилю после того как певица представила свое новое шоу в Кремле.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
18 февраля 2021, четверг
19:00
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Касса
Северный Флот
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
День дурака
Купить билет
3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Кватро
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Шоу театра Юрия Куклачева
Купить билет
6 марта, суббота 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Kinder
Купить билет
10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Апейрон
Купить билет
27 февраля, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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