Владимир Путин рассказал, что на развитие медицины в России дополнительно выделено 550 млрд рублей

Фото: http://kremlin.ru/.

Президент России Владимир Путин в пятнадцатый раз проводит большую пресс-конференцию. Аккредитацию на мероприятие получили 1895 человек — почти на две сотни больше, чем в 2018 году.

На пресс-конференции журналисты затронули тему медицины.

- Вопрос про негативные явления в медицине, он всё ещё актуален. Огромные очереди в регионах. А зарплаты у врачей бывают такие низкие, что они увольняются. Вы недавно говорили, что все реформы должны иметь быстрый и максимально полезный эффект. Почему система продолжает оставаться недвигающейся?

- Модель управления лучше не трогать. Она развивается удовлетворительными темпами, но проблемы все равно существуют. Уровень зарплаты в медицине выше, чем во многих других социальных сферах. Это усредненные цифры, и это одна из проблем. Нужно смотреть внутрь самой отрасли. Можно увеличить тариф ОМС, но менять в нем уже нечего — там и так 70 процентов идет на зарплату. Увеличение тарифа тоже ляжет на всю экономику и приведет к удорожанию товаров и росту инфляции.

Что можно сделать внутри существующей системы, и можно ли? Конечно, можно. В первую очередь — избавиться от несправедливой дифференциации. Второе — изменить базовую ставку. Должен быть единый подход по всей стране. Нужен и единый подход по остальным выплатам. При этом ни в коем случае нельзя снимать надбавки за особые условия. Если всё это сделать в совокупности, это даст определённый положительный эффект. Хотя этого мало, конечно. Нужно заниматься повышением зарплаты в социальной сфере, вы правы. В первую очередь, наверное, в медицине.

Мы договорились выделить средства на медицину дополнительно в рамках национального проекта здравоохранения. 550 миллиардов рублей. Это в основном пойдёт на приобретение техники и транспорта. Построить новые медучреждения. Я рассчитываю на то, что в короткий промежуток времени нам удастся добиться положительных результатов и люди почувствуют изменения, — приводит слова Президента « Российская газета»

Пресс-конференцию можно посмотреть в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, а также послушать на радиостанциях «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».