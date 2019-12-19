На Красноармейском проспекте в Туле столкнулись BMW и Toyota

Фото Руслана Котеняткина

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 19 декабря на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова в Туле столкнулись BMW и Toyota. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.



По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП обошлось без пострадавших. Все обстоятельства и виновника автоаварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.