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На Красноармейском проспекте в Туле столкнулись BMW и Toyota
Фото Руслана Котеняткина

На Красноармейском проспекте в Туле столкнулись BMW и Toyota

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 19 декабря на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова в Туле столкнулись BMW и Toyota. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП обошлось без пострадавших. Все обстоятельства и виновника автоаварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:59 +4
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