В Городском концертном зале пройдет спектакль с Марией Порошиной

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Зрителей ждет спектакль о любви, верности и цене счастья по пьесе М. Гавран «Любовная чехарда». Премьера состоится 4 марта. Начало в 19.00

Светлана играет в спектакле роль Анны, к которой после отмены приговора возвращается муж Благомир. Но пока муж был в местах не столь отдаленных героиня устала ждать, уже успела выйти замуж за Тихомира. Поскольку бывшему супругу идти некуда, а жилплощадь, на которой они совместно проживали — общая, Анна и два ее мужа вынуждены ютиться в квартире втроем.

Бывший муж Анны начинает встречаться с другой женщиной — Марией и, на правах собственника квартиры, приглашает ее в гости. Оказывается, что эта женщина — первая любовь Тихомира, и у нее от него дочь.

Все настолько запутывается, что таких раскладах совместное проживание в одной квартире определенно невозможно, но мужчины никак не могут решить, кому же из них забирать свои тапочки и уходить, пока все в свои руки не берут женщины.

Роли мужей исполняют Александр Феклистов и Андрей Ильин.

Билеты на спектакль «Любовная чехарда» (16+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

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