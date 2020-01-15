Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев прокомментировали Послание Владимира Путина

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Мэр Тулы Ольга Слюсарева прокомментировала ежегодное Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию:

– Владимир Владимирович подчеркнул, что назрело время перемен. Он сделал акцент на развитии демографической политики, в частности, на мерах поддержки семей с детьми. Глава государства назвал проблемой низкие доходы населения, среди которого 70-80% – семьи с детьми. Президент поручил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года. На первом этапе нуждающиеся семьи будут получать половину минимального размера оплаты труда – 5,5 тысячи рублей. Если этого будет недостаточно, то со следующего года они начнут получать в два раза больше.

Президент пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка, которые составят более 466 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья получит 616 тысяч рублей, после третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки. Также президент объявил о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Глава государства отметил, что в 75 субъектах РФ уже действует система выплат при рождении третьего и последующих детей. В Тульской области этот размер составляет 150 тысяч рублей.

Владимир Путин поручил создать условия для обеспечения бесплатным качественным горячим питанием всех учащихся 1-4 классов. Эта мера коснется тысяч тульских семей. Как подчеркнул глава государства, смысл всех преобразований – создать эффективную работающую систему поддержки семей для обеспечения достойной жизни.

Уверена, эти меры станут серьезным стимулом для увеличения рождаемости. Такая финансовая поддержка позволит семьям улучшить жилищные условия и поднять свой уровень жизни. А это залог светлого будущего и процветания нашей страны. Владимир Владимирович затронул все аспекты жизни. Остановился на мерах поддержки учителей и врачей, совершенствовании системы образования, здравоохранения, обеспечения лекарствами.

Красной нитью через все Послание проходила мысль о необходимости создания условий для увеличения доходов граждан. О том, что темпы роста и развития во всех сферах в России должны быть выше мировых.

Президент уделил внимание состоянию экологии и разработке систем мониторинга, позволяющих сократить выбросы в окружающую среду, улучшить качество воздуха, воды, почвы. Важно, что был сделан акцент на стимулировании развития науки, новых современных технологий.

Органы местного самоуправления, депутатский корпус Тульской городской Думы будут руководствоваться в работе заданными направлениями, придерживаться принципов и приоритетов, обозначенных главой государства.

Владимир Путин подчеркнул, что всё решают люди. Действительно, от профессионализма, компетентности, целеустремленности каждого из нас зависят успех, комфорт и достойный уровень жизни. Мы будем делать всё возможное для реализации намеченных целей!

Также свою точку зрения относительно Послания главы государства высказал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев:

– В Послании Президента РФ четко обозначены задачи, над решением которых нам предстоит работать. В числе приоритетов остается реализация национальных проектов. В Туле продолжается строительство школ и детских садов, модернизация образовательных учреждений и усовершенствование их материально-технической базы. Все взятые обязательства, в том числе по ликвидации очередности в детские сады детей возрасте до 3-х лет, мы выполним в полном объеме. Озвученные главой государства задачи – это фундамент улучшения качества жизни туляков.