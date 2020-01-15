Где жителям Тульской области окунуться в прорубь на Крещение
Публикуем официальные места проведения крещенских купаний.
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тульской области продолжают работу по подготовке к безопасному проведению мероприятий в рамках православного праздника Крещение Господне.
В данный момент утверждено 35 мест, из которых 27 – купели, 8 – проруби.
ГО Тула – 3 места:
- пруд ЦПКиО, Средний пруд, прорубь
- п.Горелки, ул.Мирная (территория родника), купель
- д.Барыбинка, Храм Св.апостола Андрея Первозванного, купель
МО г. Алексин – 3 места:
- д. Колюпаново, св. источник, купель
- с. Красное, св. источник, купель
- д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель
Арсеньевский р-н – 1 место:
- МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель
Белевский район – 1 место:
- МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель
Богородицкий район – 1 место:
- МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель
Венёвский район – 1 место:
- МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель
Воловский район – 2 места:
- МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель
- МО Двориковское, с. Осиново, купель
МО г. Донской – 1 место:
- мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду
Дубенский район – 1 место:
- МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник
ГО г. Ефремов – 2 места:
- с. Тюртень, св. источник, купель
- г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь
Заокский район – 3 места:
- МО Страховское, с. Бехово, купель
- МО Малаховское, п. Маяк, купель
- МО Малаховское, с. Савино, купель
Кимовский район – 2 места:
- МО Новольвовское, с.Покровское, прорубь
- МО Епифанское, с. Себено, купель
Киреевский район – 1 место:
- МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово», купель храма
Куркинский район – 1 место:
- МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель
МО г. Новомосковск –1 место:
- МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель
Одоевский район –1 место:
- МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель
Суворовский район –1 место:
- МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель
Тепло-Огарёвский район –1 место:
- МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель
Узловский район – 2 места:
- МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа
- г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь
Чернский район – 1 место:
- п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь
Щекинский район – 3 места:
- Советск, прорубь
- МО Ломинцевское , д. Косое, купель
- МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду
Ясногорский район – 2 места:
- МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель
- МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель
Дмитрий Мудров
Иван Пракопчик