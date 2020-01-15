Где жителям Тульской области окунуться в прорубь на Крещение

– Обстановка на ледовых объектах сложная. Мы планируем открытие 35 мест для купания. 25 из них – это купели при храмах и святых источниках и десять – на водных объектах.

На открытой воде в Крещение, скорее всего, можно будет окунуться с берега или других гидротехнических сооружений. Например, в Центральном парке Тулы, скорее всего, окунуться можно будет с пирса.

По традиции также в местах купаний будут организованы мужские и женские палатки для переодевания, горячий чай, будут дежурить сотрудники МЧС и медперсонал.

Поскольку выход на лед сейчас крайне опасен, будет организована усиленная охрана водоемов, не входящих в список санкционированных мест для купания.