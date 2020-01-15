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Где жителям Тульской области окунуться в прорубь на Крещение
Фото из архива Myslo.

Где жителям Тульской области окунуться в прорубь на Крещение

Публикуем официальные места проведения крещенских купаний.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тульской области продолжают работу по подготовке к безопасному проведению мероприятий в рамках православного праздника Крещение Господне.

В данный момент утверждено 35 мест, из которых 27 – купели, 8 – проруби.

ГО Тула – 3 места:

  • пруд ЦПКиО, Средний пруд, прорубь
  • п.Горелки, ул.Мирная (территория родника), купель
  • д.Барыбинка, Храм Св.апостола Андрея Первозванного, купель

МО г. Алексин – 3 места:

  • д. Колюпаново, св. источник, купель
  • с. Красное, св. источник, купель
  • д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель

Арсеньевский р-н – 1 место:

  • МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель

Белевский район – 1 место:

  • МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель

Богородицкий район – 1 место:

  • МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель

Венёвский район – 1 место:

  • МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель

Воловский район – 2 места:

  • МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель
  • МО Двориковское, с. Осиново, купель

МО г. Донской – 1 место:

  • мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду

Дубенский район – 1 место:

  • МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник

ГО г. Ефремов – 2 места:

  • с. Тюртень, св. источник, купель
  • г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь

Заокский район – 3 места:

  • МО Страховское, с. Бехово, купель
  • МО Малаховское, п. Маяк, купель
  • МО Малаховское, с. Савино, купель

Кимовский район – 2 места:

  • МО Новольвовское, с.Покровское, прорубь
  • МО Епифанское, с. Себено, купель

Киреевский район – 1 место:

  • МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово», купель храма

Куркинский район – 1 место:

  • МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель

МО г. Новомосковск –1 место:

  • МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель

Одоевский район –1 место:

  • МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель

Суворовский район –1 место:

  • МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель

Тепло-Огарёвский район –1 место:

  • МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель

Узловский район – 2 места:

  • МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа
  • г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь

Чернский район – 1 место:

  • п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь

Щекинский район – 3 места:

  • Советск, прорубь
  • МО Ломинцевское , д. Косое, купель
  • МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду

Ясногорский район – 2 места:

  • МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель
  • МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель

Выход на лёд в этом году опасен!
Сотрудники МЧС были готовы вообще отказаться от организации купелей на открытых водоемах. Но поскольку в некоторых населенных пунктах нет альтернативных мест, специалисты сейчас рассматривают всевозможные варианты для организации купаний в традиционных местах, но без выхода на лед. 
 
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Тульской области Дмитрий Мудров: 
 

Дмитрий Мудров

– Обстановка на ледовых объектах сложная. Мы планируем открытие 35 мест для купания. 25 из них – это купели при храмах и святых источниках и десять – на водных объектах. 
 
На открытой воде в Крещение, скорее всего, можно будет окунуться с берега или других гидротехнических сооружений. Например, в Центральном парке Тулы, скорее всего, окунуться можно будет с пирса.
 
По традиции также в местах купаний будут организованы мужские и женские палатки для переодевания, горячий чай, будут дежурить сотрудники МЧС и медперсонал.
 
Поскольку выход на лед сейчас крайне опасен, будет организована усиленная охрана водоемов, не входящих в список санкционированных мест для купания.
 
Позаботьтесь о своем здоровье
Врач-кардиолог Тульской областной клинической больницы Иван Пракопчик:
 

Иван Пракопчик

– Положительный эффект купание в ледяной воде принесет тем, кто готовился к нему заранее: закалялся или практиковал холодные обливания. А если вы решили искупаться на Крещение впервые и времени на подготовку уже не осталось, лучше отложить процедуру на следующий год. Мощное тонизирующее влияние холодной воды на организм приводит к резкому повышению давления даже у тех, кто никогда раньше не сталкивался с проблемами с сердцем. Так что купание «на слабо» – не лучшая идея.
 
И совсем отказаться от Крещенских купаний нужно тем, кто недавно перенес инфекционное заболевание, болеет им сейчас или имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. В этом случае окунание в холодную воду может даже привести к необратимым последствиям.

 

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Авторы: Оксана Грудинина, Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:08 +2
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