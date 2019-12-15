Анатолий Вассерман встретится с туляками в Harat's Pub

Мероприятие состоится во вторник, 18 февраля. Билеты уже в продаже.

Журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман впервые выступит в тульском Harat's Pub (Красноармейский проспект, 19).

Анатолий Александрович пообщается с гостями, ответит на вопросы, расскажет много нового и интересного.

У вас будет возможность пообщаться с одним из самых умных людей России, задать ему свои вопросы и с пользой провести время.

Встреча состоится во вторник, 18 февраля, в 20.00. Билеты на мероприятие уже в продаже.

Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной.

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной.

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной.