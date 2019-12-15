Анатолий Вассерман встретится с туляками в Harat's Pub
Мероприятие состоится во вторник, 18 февраля. Билеты уже в продаже.
Журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман впервые выступит в тульском Harat's Pub (Красноармейский проспект, 19).
Анатолий Александрович пообщается с гостями, ответит на вопросы, расскажет много нового и интересного.
У вас будет возможность пообщаться с одним из самых умных людей России, задать ему свои вопросы и с пользой провести время.
Встреча состоится во вторник, 18 февраля, в 20.00. Билеты на мероприятие уже в продаже.
Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной.
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной.
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной.