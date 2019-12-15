новости
новости
Регистрация
Анатолий Вассерман встретится с туляками в Harat's Pub

Анатолий Вассерман встретится с туляками в Harat's Pub

Мероприятие состоится во вторник, 18 февраля. Билеты уже в продаже.

Журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман впервые выступит в тульском Harat's Pub (Красноармейский проспект, 19).

Анатолий Александрович пообщается с гостями, ответит на вопросы, расскажет много нового и интересного.

У вас будет возможность пообщаться с одним из самых умных людей России, задать ему свои вопросы и с пользой провести время.

Встреча состоится во вторник, 18 февраля, в 20.00. Билеты на мероприятие уже в продаже.

Купить билет

Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной.

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной.

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 18:33 −2
Другие статьи по темам
Событие
встреча с Анатолием Вассерманом
Люди
Анатолий Вассерман
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральном парке Тулы прошел фестиваль ярнбомбинга
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль ярнбомбинга
В Туле сотрудница магазина украла деньги с карты покупательницы
В Туле сотрудница магазина украла деньги с карты покупательницы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.