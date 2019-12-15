В Центральном парке Тулы прошел фестиваль ярнбомбинга

Фото: пресс-служба ГУ ТО "Тульские парки"

Участники творческой встречи связали зимние узоры и развесили их на рабиновой аллее.

В ЦПКиО им. Белоусова в рамках проекта «Зима по-тульски» состоялся фестиваль вязанного искусства. Чтобы создать правильный и положительный настрой на вязание, для туляков провели тренировку в стиле «зумба».

Компанию танцующим составил снеговик Олаф из мультфильма «Холодное сердце» – он напоминал тулякам о снеге, которым в этом году не спешит побаловать декабрь.

Мамы, папы, бабушки, дедушки и дети украшали пряжей стволы рябиновой аллеи. Кто-то «смешал» цвета и сразу накладывал многослойные витки на своё дерево. Другие плели ряд за рядом, добиваясь «полосатости» или развешивали на веточках пушистые и легкие игрушки.

Во время мероприятия участники могли угоститься горячим безалкогольным глинтвейном от «Тульской чайной», подкрепиться вкусными пирожками и погреться рядом с живым огнем, благодаря акции «КостерОК». Самые маленькие гости парка прокатились на пушистом пони.