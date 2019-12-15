новости
новости
Регистрация
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль ярнбомбинга
Фото: пресс-служба ГУ ТО "Тульские парки"

В Центральном парке Тулы прошел фестиваль ярнбомбинга

Участники творческой встречи связали зимние узоры и развесили их на рабиновой аллее.

В ЦПКиО им. Белоусова в рамках проекта «Зима по-тульски» состоялся фестиваль вязанного искусства. Чтобы создать правильный и положительный настрой на вязание, для туляков провели тренировку в стиле «зумба».

Компанию танцующим составил снеговик Олаф из мультфильма «Холодное сердце» – он напоминал тулякам о снеге, которым в этом году не спешит побаловать декабрь.

Мамы, папы, бабушки, дедушки и дети украшали пряжей стволы рябиновой аллеи. Кто-то «смешал» цвета и сразу накладывал многослойные витки на своё дерево. Другие плели ряд за рядом, добиваясь «полосатости» или развешивали на веточках пушистые и легкие игрушки.

Во время мероприятия участники могли угоститься горячим безалкогольным глинтвейном от «Тульской чайной», подкрепиться вкусными пирожками и погреться рядом с живым огнем, благодаря акции «КостерОК». Самые маленькие гости парка прокатились на пушистом пони.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:18 +2
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль вязанного искусстваярнбомбингпроект Зима по-тульскиБелоусовский парк
Место
ТулаЦПКиО имени Белоусова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

VII Всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-папье»: море улыбок, игрушки и арт-моб «Бусы России»
VII Всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-папье»: море улыбок, игрушки и арт-моб «Бусы России»
Анатолий Вассерман встретится с туляками в Harat's Pub
Анатолий Вассерман встретится с туляками в Harat's Pub
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.