Минкульт Тульской области выдаст более 1 миллиона грантов творческим некоммерческим объединениям

Фото из архива Myslo.ru

Министерство культуры Тульской области проводит конкурс на предоставление грантов регионального правительства в сфере культуры и искусства. Заявки с необходимым пакетом документов принимаются по следующим номинациям:

Театральное искусство: один грант в размере 200 000 рублей, еще один - 300 000 рублей и один - 500 000 рублей;

Литературное творчество: два гранта в размере 50 000 рублей каждый;

Любительское творчество: один грант - 100 000 рублей любительским творческим коллективам.

Гранты предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том числе государственным и муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, которые зарегистрированы и работают в регионе не менее 1 года на момент подачи заявки.



Конкурсная документация (заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы) подается в министерство культуры Тульской области по адресу: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2, к. 444. Документы принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 17:00.



Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону 8 (4872) 24-53-85, адресу электронной почты culture@tularegion.ru и на сайте министерства: https://culture.tularegion.ru/press_center/news/obyavlen-konkurs-na-predostavlenie-grantov-pravitels...



Срок окончания приема заявок – 25 декабря.