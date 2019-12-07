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Минкульт Тульской области выдаст более 1 миллиона грантов творческим некоммерческим объединениям
Фото из архива Myslo.ru

Минкульт Тульской области выдаст более 1 миллиона грантов творческим некоммерческим объединениям

Срок окончания приема заявок – 25 декабря.

Министерство культуры Тульской области проводит конкурс на предоставление грантов регионального правительства в сфере культуры и искусства. Заявки с необходимым пакетом документов принимаются по следующим номинациям:

  • Театральное искусство: один грант в размере 200 000 рублей, еще один - 300 000 рублей и один - 500 000 рублей;
  • Литературное творчество: два гранта в размере 50 000 рублей каждый;
  • Любительское творчество: один грант - 100 000 рублей любительским творческим коллективам.

Гранты предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том числе государственным и муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, которые зарегистрированы и работают в регионе не менее 1 года на момент подачи заявки.

Конкурсная документация (заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы) подается в министерство культуры Тульской области по адресу: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2, к. 444. Документы принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 17:00.

Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону 8 (4872) 24-53-85, адресу электронной почты culture@tularegion.ru и на сайте министерства: https://culture.tularegion.ru/press_center/news/obyavlen-konkurs-na-predostavlenie-grantov-pravitels...

Срок окончания приема заявок – 25 декабря.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:10 +1
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