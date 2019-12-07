В Туле подвели итоги очного тура региональной олимпиады по робототехнике и 3D моделированию

Фото Дмитрия Чербы.

В олимпиаде участвовали школьники 6-11 классов: всего 24 команды из 8 муниципальных образований Тульской области.

7 декабря 2019 года на базе ГПОУ ТО «Тульский машиностроительный колледж имени Н. Демидова» состоялся II (очный) тур региональной олимпиады по робототехнике. Олимпиаду проводит министерство образования Тульской области совместно с Институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области.

Второй (очный) тур олимпиады (Чемпионат) проводился по методике JuniorSkills в рамках системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Участникам была предложена робототехническая платформа на базе LegoMindstormsEVE3, которую необходимо было доработать в конструктивной части и разработать для нее программу, решающую задачу, поставленную перед командой.

Экспериментальный тур проводился в двух номинациях: младшая возрастная группа — обучающиеся 6−8 классов; старшая возрастная группа — обучающиеся 9−11 классов.

Инна Якунина, ректор ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»:

– Олимпиада проходит в два этапа: очный и заочный. Заочный тур проходит на региональной платформе «Виртуальная школа Тульской области», в рамках командного зачета детей тестируют на знания в области математики, физики, информатики, основ программирования. И далее в командном зачете мы выбираем победителей, которые будут справляться с заданиями в очном туре.

Это уже четвертая Олимпиада. Хочется отметить, что с каждым годом количество участников растет. И несмотря на то, что мы с каждым годом усложняем задания очного тура, ребята успешно с ними справляются. Это говорит о том, что профессиональные компетенции в области программирования у школьников совершенствуются. Дети демонстрируют высокие результаты. И мы очень рады, что ежегодно растет не только количество участников, но и география. В первой Олимпиаде принимали участие три муниципальных образования Тульской области, то сейчас представлены порядка 10 муниципалитетов.

Значит, это направление детям интересно, программирование у нашей молодежи востребовано. Я уверена, что в следующем году участников станет еще больше, задания будут еще интереснее, и мы увидим новых победителей.

победители Младшая возрастная группа:

1-е место — Алехин Андрей и Обухов Степан, обучающиеся 7 класса ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» МО г. Тула;

2-е место — Александров Владимир, обучающийся 8 класса, и Ильин Ярослав, обучающийся 6 класса МБОУ «Центр образования № 7 имени Сергея Николаевича Судейского» МО г. Тула;

3-е место — Савицкий Артем и Соломонов Роман, обучающиеся 8 класса МКУ ДО «Центр внешкольной работы» МО г. Новомосковск Тульской области.

Старшая возрастная группа:

1-е место — Плешков Артем и Пристайко Алексей, обучающиеся 9 класса МБОУ «Центр образования № 1- гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова МО г. Тула;

2-е место — Коробецкий Станислав и Якунин Дмитрий, обучающиеся 9 класса МАОУ средняя общеобразовательная школа № 61 МО Узловский район Тульской области;

3-е место — Салахов Иван, обучающийся 9 класса, и Коптев Артем, обучающийся 10 класса МБОУ «Гимназия (центр образования) г. Суворова» МО Суворовский район Тульской области.

Победители Олимпиады награждены дипломами I, II и III степени соответственно в каждой номинации и сувенирной продукцией. Участники очного тура получили сертификаты ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».

справка Олимпиада направлена на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации. Олимпиада проводится в два этапа: очный и заочный.