новости
новости
Регистрация
В Туле подвели итоги очного тура региональной олимпиады по робототехнике и 3D моделированию
Фото Дмитрия Чербы.

В Туле подвели итоги очного тура региональной олимпиады по робототехнике и 3D моделированию

В олимпиаде участвовали школьники 6-11 классов: всего 24 команды из 8 муниципальных образований Тульской области.

7 декабря 2019 года на базе ГПОУ ТО «Тульский машиностроительный колледж имени Н. Демидова» состоялся II (очный) тур региональной олимпиады по робототехнике. Олимпиаду проводит министерство образования Тульской области совместно с Институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области. 
 
Второй (очный) тур олимпиады (Чемпионат) проводился по методике JuniorSkills в рамках системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Участникам была предложена робототехническая платформа на базе LegoMindstormsEVE3, которую необходимо было доработать в конструктивной части и разработать для нее программу, решающую задачу, поставленную перед командой.
 
Экспериментальный тур проводился в двух номинациях: младшая возрастная группа — обучающиеся 6−8 классов; старшая возрастная группа — обучающиеся 9−11 классов.
 
 
Инна Якунина,  ректор ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»:
 
– Олимпиада проходит в два этапа: очный и заочный. Заочный тур проходит на региональной платформе «Виртуальная школа Тульской области», в рамках командного зачета детей тестируют на знания в области математики, физики, информатики, основ программирования. И далее в командном зачете мы выбираем победителей, которые будут справляться с заданиями в очном туре.
 
Это уже четвертая Олимпиада. Хочется отметить, что с каждым годом количество участников растет. И несмотря на то, что мы с каждым годом усложняем задания очного тура, ребята успешно с ними справляются. Это говорит о том, что профессиональные компетенции в области программирования у школьников совершенствуются. Дети демонстрируют высокие результаты. И мы очень рады, что ежегодно растет не только количество участников, но и география. В первой Олимпиаде принимали участие три муниципальных образования Тульской области, то сейчас представлены порядка 10 муниципалитетов. 
 
Значит, это направление детям интересно, программирование у нашей молодежи востребовано. Я уверена, что в следующем году участников станет еще больше, задания будут еще интереснее, и мы увидим новых победителей.
 
победители

Младшая возрастная группа:

1-е место — Алехин Андрей и Обухов Степан, обучающиеся 7 класса ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» МО г. Тула;
 
2-е место — Александров Владимир, обучающийся 8 класса, и Ильин Ярослав, обучающийся 6 класса МБОУ «Центр образования № 7 имени Сергея Николаевича Судейского» МО г. Тула;
 
3-е место — Савицкий Артем и Соломонов Роман, обучающиеся 8 класса МКУ ДО «Центр внешкольной работы» МО г. Новомосковск Тульской области.
 
Старшая возрастная группа:
 
1-е место — Плешков Артем и Пристайко Алексей, обучающиеся 9 класса МБОУ «Центр образования № 1- гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова МО г. Тула;
 
2-е место — Коробецкий Станислав и Якунин Дмитрий, обучающиеся 9 класса МАОУ средняя общеобразовательная школа № 61 МО Узловский район Тульской области;
 
3-е место — Салахов Иван, обучающийся 9 класса, и Коптев Артем, обучающийся 10 класса МБОУ «Гимназия (центр образования) г. Суворова» МО Суворовский район Тульской области.
 
Победители Олимпиады награждены дипломами I, II и III степени соответственно в каждой номинации и сувенирной продукцией. Участники очного тура получили сертификаты ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».
 
справка
Олимпиада направлена на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации.
 

Олимпиада проводится в два этапа: очный и заочный. 

В заочном туре приняли участие 52 команды из 11 муниципальных образований Тульской области и 4 государственных образовательных учреждений Тульской области. 
 

 

Галерея
Олимпиада по робототехнике, Фото: 1
Олимпиада по робототехнике, Фото: 2
Олимпиада по робототехнике, Фото: 3
Олимпиада по робототехнике, Фото: 4
Олимпиада по робототехнике, Фото: 5
Олимпиада по робототехнике, Фото: 6
Олимпиада по робототехнике, Фото: 7
Олимпиада по робототехнике, Фото: 8
Олимпиада по робототехнике, Фото: 9
Олимпиада по робототехнике, Фото: 10
Олимпиада по робототехнике, Фото: 11
Олимпиада по робототехнике, Фото: 12
Олимпиада по робототехнике, Фото: 13
Олимпиада по робототехнике, Фото: 14
Олимпиада по робототехнике, Фото: 15
Олимпиада по робототехнике, Фото: 16
Олимпиада по робототехнике, Фото: 17
Олимпиада по робототехнике, Фото: 18
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
Олимпиада по робототехникеколледж имени Демидова
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минкульт Тульской области выдаст более 1 миллиона грантов творческим некоммерческим объединениям
Минкульт Тульской области выдаст более 1 миллиона грантов творческим некоммерческим объединениям
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.