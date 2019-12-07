Сопровождающий фуры с «левыми» сигаретами отправится в колонию за подкуп сотрудника ДПС

За взятку в 50 тыс. рублей житель Тульской области проведет несколько лет в колонии и еще заплатит штраф в миллион рублей.

В Донском городской суд вынес приговор по уголовному делу 48-летнего местного жителя за дачу взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

27 апреля 2019 года мужчина сопровождал на своем автомобиле фуру, груженную табачной продукцией без маркировки. Большегруз был остановлен сотрудниками ГИБДД, после чего «сопровождающий» сел в служебный автомобиль и положил в бардачок 50 тысяч рублей, надеясь, что за эти деньги грузовик продолжит путь. Инспектор от взятки отказался и вызвал следственно-оперативную группу. До вынесения приговора обвиняемый находился под домашним арестом.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил наказание в виде 5,5 лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.