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Ах Астахова

Ах Астахова

В Сoncert Hall выступит поэтесса Астахова. Артистка представит свой новый поэтический моноспектакль «Без грима». В него вошли произведения из нового одноименного сборника и уже давно полюбившиеся публике стихи разных лет.

Новое представление Ах Астаховой — это выход за рамки привычного формата презентации стихов «человек и микрофон». Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Постановка «Без грима» — это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятии себя.

Схема зала


 

 

Ах Астахова — один из самых читаемых современных русских авторов, и та из немногих артистов, что пересматривает привычное исполнение собственных стихов, собирая полные залы по всей России и заграницей. Она до сих пор остается единственным современником, который прочитал свои стихи в сопровождении оркестра. Ирина давала большие концерты в Париже, Берлине, Риге, Праге, Таллине, Милане, Барселоне и Тбилиси, а также сама срежиссировала моноспектакль, в прошлом году объехавший более 80 городов России и некоторые города зарубежья.

Настоящий инноватор в поэзии, лауреат нескольких престижный премий, Ирина Астахова окажется первой и пока единственной современной поэтессой, которая выступит в собственной театральной постановке не только в роли автора, но и в роли актрисы.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
12 декабря 2019, четверг
20:00
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1500-4000 ₽
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