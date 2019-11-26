В Сoncert Hall выступит поэтесса Астахова. Артистка представит свой новый поэтический моноспектакль «Без грима». В него вошли произведения из нового одноименного сборника и уже давно полюбившиеся публике стихи разных лет.

Новое представление Ах Астаховой — это выход за рамки привычного формата презентации стихов «человек и микрофон». Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Постановка «Без грима» — это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятии себя.

Схема зала





Ах Астахова — один из самых читаемых современных русских авторов, и та из немногих артистов, что пересматривает привычное исполнение собственных стихов, собирая полные залы по всей России и заграницей. Она до сих пор остается единственным современником, который прочитал свои стихи в сопровождении оркестра. Ирина давала большие концерты в Париже, Берлине, Риге, Праге, Таллине, Милане, Барселоне и Тбилиси, а также сама срежиссировала моноспектакль, в прошлом году объехавший более 80 городов России и некоторые города зарубежья.



Настоящий инноватор в поэзии, лауреат нескольких престижный премий, Ирина Астахова окажется первой и пока единственной современной поэтессой, которая выступит в собственной театральной постановке не только в роли автора, но и в роли актрисы.