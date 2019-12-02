Тульские легкоатлеты выступили на международных соревнованиях

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

28−30 ноября в Бресте (Белоруссия) прошли ежегодные международные соревнования по легкой атлетике памяти героя Советского союза генерала Карбышева.

В стартах сошлись спортсмены 2003 года рождения и моложе из восьми стран. По приглашению Белорусской федерации легкой атлетики в соревнованиях приняла участие ребята из Тульской области.

Команда юношей в составе Леонида Жукова, Михаила Шахнюка, Даниила Брыковского и Якова Никулина в упорной борьбе завоевала серебряные медали в эстафетном беге 4×200 м, уступив только хозяевам соревнований из Белоруссии. Примечательно, что результат наших ребят (1 мин. 31,92 с), как и результат победителей, превысил рекорд соревнований, который держался с 2008 года.

Настоящим лидером команды стала воспитанница СШОР «Лёгкая атлетика» г. Тулы Карина Кочеткова (тренер Елистратова И. А. .). В сильнейшем финальном забеге, приняв эстафетную палочку на последнем этапе только четвертой, она сумела вывести команду на второе место, выиграв всего 6 сотых секунды у бронзовых призеров и одну десятую у команды, занявшей четвертое место. Серебряный успех также разделили Дарья Грызлова, Полина Зяблова и Анастасия Плетнёва.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, в личных соревнованиях в финале бега на 60 м с барьерами Карина Кочеткова с результатом 8,72 с также завоевала серебряную медаль, уступив спортсменке из Литвы 3 сотых секунды. В гладком беге на 60 м Карина показала четвертое время, не дотянув до бронзы всего 2 сотых секунды.

Кроме этого, в финал спринта на 60 м пробился туляк Яков Никулин, где стал шестым (7,31 с). Совсем немного до финала не дотянул Леонид Жуков. Выиграв предварительный забег (7,35 с), его результат стал только девятым.

Шестое место также у Леонида Долматова в толкании ядра. В беге на 300 м Даниил Брыковский стал пятым. Среди девушек на этой же дистанции Анастасия Плетнёва показала шестое время.