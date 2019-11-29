новости
новости
Регистрация
Театр-студия «Мюсли» приглашает туляков на юбилей
Фото предоставлены театром-студией «Мюсли».

Театр-студия «Мюсли» приглашает туляков на юбилей

Празднование 10-летия театра-студии состоится 8 декабря в Городском концертном зале. Начало в 18.00.

Гостей ждет большая программа. Сначала состоится пластический спектакль «Маленький Принц» в стиле стимпанк. Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправятся в путешествие вместе со знакомыми с детства героями.

Начало спектакля в 18.00.

После спектакля начнется большой концерт «Вокруг света за 10 лет». Во время концерта зрителям покажут фрагменты лучших спектаклей театра, выступления самых ярких творческих коллективов Тулы и актёрский капустник от студийцев «Мюсли».

Начало концерта в 19.30.

Всё это и многое другое ждёт гостей праздника!

Билеты на юбилейный вечер театра-студии «Мюсли» доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Купить билет

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
юбилейный вечер театра Мюсли
Место
Городской концертный залТула
Прочее
тульский театрспектакль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На выходных в Туле ожидается гололёд: коммунальщиков предупредили о штрафах
На выходных в Туле ожидается гололёд: коммунальщиков предупредили о штрафах
В Туле подвели итоги фестиваля «Театральное многообразие»
В Туле подвели итоги фестиваля «Театральное многообразие»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.