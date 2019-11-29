Театр-студия «Мюсли» приглашает туляков на юбилей

Фото предоставлены театром-студией «Мюсли».

Празднование 10-летия театра-студии состоится 8 декабря в Городском концертном зале. Начало в 18.00.

Гостей ждет большая программа. Сначала состоится пластический спектакль «Маленький Принц» в стиле стимпанк. Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправятся в путешествие вместе со знакомыми с детства героями.

Начало спектакля в 18.00.

После спектакля начнется большой концерт «Вокруг света за 10 лет». Во время концерта зрителям покажут фрагменты лучших спектаклей театра, выступления самых ярких творческих коллективов Тулы и актёрский капустник от студийцев «Мюсли».

Начало концерта в 19.30.

Всё это и многое другое ждёт гостей праздника!

Билеты на юбилейный вечер театра-студии «Мюсли» доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной