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На выходных в Туле ожидается гололёд: коммунальщиков предупредили о штрафах
Фото pikabu.ru.

На выходных в Туле ожидается гололёд: коммунальщиков предупредили о штрафах

Обработка придомовых территорий от наледи на контроле администрации города – сообщают городские власти.

В выходные синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В Туле ожидается мокрый снег с дождем и гололед.

В связи с этим управление по административно-техническому надзору направило предупреждения тульским управляющим компаниям о необходимости неукоснительного соблюдения правил благоустройства, в том числе и в выходные дни.

Обязанность УК — вовремя обрабатывать придомовые территории противогололедными реагентами, – отмечают в администрации.

Ответственность за нарушение правил благоустройства предусмотрена законом Тульской области об административных правонарушениях. Штраф на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

Для контроля ситуации сотрудниками УАТН организовано дежурство в выходные дни.

Жителям тоже, пожалуй, можно контролировать коммунальщиков. Если ступени вашего подъезда или во дворе скользкие, жалуйтесь в УАТН.

Управление по административно-техническому надзору: Тула, ул. Гоголевская, 73. Тел. 56-01-28.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:28 +5
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