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Вячеслав Бутусов выступит в Туле с новой программой Nautilus Pompilius — «Гудбай, Америка!»

Вячеслав Бутусов выступит в Туле с новой программой Nautilus Pompilius — «Гудбай, Америка!»

Выступление состоится в Городском концертном зале.

Большой сольный концерт «Гудбай, Америка!» — это долгожданный прорыв, это свежее прочтение смыслов прошлого с проекцией на настоящее время посредством невероятной сценографии и музыки!

14 февраля в Туле состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов снова сыграет песни легендарной группы Nautilus Pompilius. Юбилейная программа «Гудбай, Америка!» по многочисленным просьбам зрителей прозвучит на бис!

В 2017 году с ошеломительным успехом и абсолютными аншлагами состоялось празднование юбилея Nautilus Pompilius: история целого поколения в удивительном сценическом оформлении под самые любимые и узнаваемые песни в свежих аранжировках.

Восторженные отзывы и комментарии о юбилейных концертах вызвали многочисленные просьбы их повторить. Специально для тех, кто хочет пережить это вновь, а также тех, кому не удалось по каким-то причинам стать частью больших юбилейных концертов, Вячеслав Бутусов готовит программу «Гудбай, Америка!» на бис! Зрителей ждет поразительная, порой гипнотическая сценография, видеоряд, состоящий из хроникальных концертных записей и эпизодов из кинофильмов, а также давно знакомые песни в современной авторской трактовке.

«НАУ» сумел создать гимн не одного поколения, — актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», и эти слова стали пророческими.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:51 +6
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Вячеслав Бутусов
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