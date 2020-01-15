Туляков приглашают на детский фестиваль искусств «Зимние встречи в Ясной Поляне»

Сцена из спектакля «Монолог женщины». Фото предоставлены музеем «Ясная Поляна».

Участниками фестиваля станут ребята из Тулы, Ясной Поляны, Москвы, Щекинского района в возрасте от 8 до 16 лет. Организатором фестиваля выступает музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» при поддержке ОАО «Щекиноазот».



Важной составляющей фестиваля станет сценическая программа, где участники смогут показать результаты своей работы и познакомиться с опытом других коллективов. В программе — шесть постановок, одно музыкальное выступление и пластический спектакль. Вход — свободный.



Откроет программу 24 января в 13.00 спектакль «Бабушка напрокат» Молодежного театра из Узловой. Это история брата и сестры Лени и Сони, родители которых отправляют ребят в деревню к таинственной бабушке напрокат. Героев ждут прогулки по лесу, рыбалка, работа в огороде, а также всевозможные таинственные приключения с неожиданным финалом. Дети станут участниками необыкновенных событий, после которых научатся по-новому воспринимать окружающий мир.



Сцена из спектакля «Золушка».

В этот же день в 18.30 гости фестиваля смогут увидеть постановку «Золушка» по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца. Юные артисты яснополянской студии «Бенефис» и театра танца «Элегия» сумели показать хорошо известную сказку не только захватывающей, но и смешной. Центральное место в спектакле занимает бал, где встречаются Принц и Золушка, где закружатся в танце гости в причудливых нарядах.



25 января в 17.00 гости услышат концерт ансамбля домристов «Полянка» московского центра эстетического воспитания «Моцарт». В программу концерта войдут произведения русской и зарубежной классики, обработки народных песен, музыка из кинофильмов.



Сцена из спектакля «Покрывало Пьеретты».

А в 19.00 детский музыкальный театр «Отражение» представит классический сюжет итальянского театра кукол по пьесе Артура Шницлера. «Покрывало Пьеретты» построено по законам немого кино: действие развивается динамично, немного схематично, не пряча сути в лишних деталях. Проблема личного выбора между творчеством и любовью, возвышенным чувством и земными благами вырастает до вселенской трагедии, у которой нет ни временных, ни пространственных рамок.



Заключительный день фестиваля, 26 января, начнется с марафона спектаклей — один за другим зрители увидят три постановки. Две из них — от театра «Отражение». В 10.30 состоится показ спектакля «Золотой петушок» по сказке Александра Пушкина. Перед зрителями предстанут Царь Дадон, мудрец, Шамаханская царица и, конечно, сам Петушок. Главное средство выразительности этой постановки — не яркие костюмы и пышные декорации, а актерская игра и пластика артистов.



В 11.10 юные актеры разыграют сказку «Агата возвращается домой» по одноименному произведению Линор Горалик. Эта история для детей любого возраста, настоящих и уже выросших — о сказочном мире и девочке Агате, потерявшей дорогу домой. Артисты легко воплощают на сцене сюжет этого глубокого метафоричного произведения, а минимализм декораций и сдержанные костюмы не отвлекают зрителей от его глубокой сути.

В 12.10 зазвучит «Монолог женщины» — переосмысление одноименной поэмы Роберта Рождественского от театра танца «Элегия». Здесь авторский текст органично переплетается с танцем.



Анна Терешина.

Выразительные хореографические этюды создают образ современной женщины — сильной, самостоятельной, немного одинокой и ждущей счастья. Текст читает актриса, режиссер театральной студии «Бенефис» и «Нового театра» (Тула) Анна Терешина.



Сцена из спектакля «А завтра была война».

Завершится сценическая программа спектаклем театральной студии «Бенефис» «А завтра была война» по повести Бориса Васильева. Начало в 15:30. Герои — простые школьники. Они еще не знают, что скоро начнется война, что многим из них осталось жить считанные дни. Они живут своей обычной жизнью — спорят с учителями и родителями, переживают свою первую любовь, превозмогают первое горе и потери, учатся принимать и отстаивать свои решения. Все роли исполняют молодые актеры, практически ровесники героев повести.



Программа фестиваля:



24 января

13.00 — «Бабушка напрокат» 6+

автор Анна Богачева, режиссер Илья Кольцов. Молодежный театр (Узловая)

18.30 — «Золушка» 0+

режиссер Анна Терешина. «Бенефис», «Элегия» (Ясная Поляна)



25 января

17.00 — Концерт ансамбля домристов «Полянка» 6+

Центр эстетического воспитания детей «Моцарт» (Москва)

19.00 — «Покрывало Пьеретты» 12+

режиссер-постановщик Валерий Федоренко, режиссер Ольга Матвеева. «Отражение» (Москва)



26 января

10.30 — «Золотой петушок» 0+

режиссер Юлия Беляева. «Отражение» (Москва)

11.10 — «Агата возвращается домой» 6+

режиссер Юлия Беляева. «Отражение» (Москва)

12.10 — «Монолог женщины» 12+

режиссер Анна Терешина. «Элегия» (Ясная Поляна)

15.30 — «А завтра была война» 6+

режиссер Анна Терешина. «Бенефис» (Ясная Поляна)