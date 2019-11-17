В Concert Hall пройдет новогодняя вечеринка Summit
Это тусовка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей
В субботу, 28 декабря, в Concert Hall пройдет Summit «Новогодний беспредел». Это вечеринка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей.
По словам организаторов, они побывали более, чем в 50 городах нашей страны и прокачали десятки тысяч человек. В каждом городе они разносят танцпол, словно в последний раз!
Всех ждут:
- Топовая музыка и полнейший кач от наших DMC: Гаути x Диесто
- ТРЭШ-ЗОНА, где ты можешь выпить рыбный коктейль из кефира и огурцов или сделать эпиляцию восковыми полосками, а взамен получить крутые призы от наших партнеров
- Зона знакомств с разными цветами браслетов: зеленый — знакомлюсь, красный — не знакомлюсь, синий — пригласи меня на медляк.
И многие другие зоны.
- Специальные блоки:
Выступления Тульских Артистов с главным призом: запись студийного альбома.
- МЯСО — Любимая 20-минутка в каждом городе. Хлеб, Пошлая Молли, Дети, Little Big — самые мясные треки этих артистов подряд.
И это только малая часть того, что будет на SUMMIT 2 «Новогодний Беспредел»!
Или можно обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной