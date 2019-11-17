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В Concert Hall пройдет новогодняя вечеринка Summit

В Concert Hall пройдет новогодняя вечеринка Summit

Это тусовка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей

В субботу, 28 декабря, в Concert Hall пройдет Summit «Новогодний беспредел». Это вечеринка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей.

По словам организаторов, они побывали более, чем в 50 городах нашей страны и прокачали десятки тысяч человек. В каждом городе они разносят танцпол, словно в последний раз!

Всех ждут:

  • Топовая музыка и полнейший кач от наших DMC: Гаути x Диесто
  • ТРЭШ-ЗОНА, где ты можешь выпить рыбный коктейль из кефира и огурцов или сделать эпиляцию восковыми полосками, а взамен получить крутые призы от наших партнеров
  • Зона знакомств с разными цветами браслетов: зеленый — знакомлюсь, красный — не знакомлюсь, синий — пригласи меня на медляк.

И многие другие зоны.

  • Специальные блоки:

Выступления Тульских Артистов с главным призом: запись студийного альбома.

  • МЯСО — Любимая 20-минутка в каждом городе. Хлеб, Пошлая Молли, Дети, Little Big — самые мясные треки этих артистов подряд.

И это только малая часть того, что будет на SUMMIT 2 «Новогодний Беспредел»!

Купить билет онлайн
 

Или можно обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

 

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