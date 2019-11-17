В Concert Hall пройдет новогодняя вечеринка Summit

Это тусовка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей

В субботу, 28 декабря, в Concert Hall пройдет Summit «Новогодний беспредел». Это вечеринка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей.

По словам организаторов, они побывали более, чем в 50 городах нашей страны и прокачали десятки тысяч человек. В каждом городе они разносят танцпол, словно в последний раз!



Всех ждут:

Топовая музыка и полнейший кач от наших DMC: Гаути x Диесто

ТРЭШ-ЗОНА, где ты можешь выпить рыбный коктейль из кефира и огурцов или сделать эпиляцию восковыми полосками, а взамен получить крутые призы от наших партнеров

Зона знакомств с разными цветами браслетов: зеленый — знакомлюсь, красный — не знакомлюсь, синий — пригласи меня на медляк.

И многие другие зоны.

Специальные блоки:

Выступления Тульских Артистов с главным призом: запись студийного альбома.

МЯСО — Любимая 20-минутка в каждом городе. Хлеб, Пошлая Молли, Дети, Little Big — самые мясные треки этих артистов подряд.

И это только малая часть того, что будет на SUMMIT 2 «Новогодний Беспредел»!