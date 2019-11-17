Туляк пытался скрыть от жены, что его ударили ножом в живот

По одной из версий, причиной нападения на мужчину стала ревность

Как стало известно Myslo, в минувшую пятницу в одном из домов на ул. Марата в Туле произошел конфликт между двумя мужчинами. Предположительно, причиной стала ревность из-за женщины. В ходе инцидента 30-летний хозяин квартиры ударил ножом в живот своего 59-летнего оппонента.

Пострадавшего доставили в больницу, но он отказался от госпитализации и ушел. Вечером мужчина заявился домой в нетрезвом состоянии и когда начал переодеваться, его жена увидела рану, после чего сразу же вызвала скорую и полицию.

Прибывшие на место стражи порядка узнали «клиента» и объяснили его супруге, что мужчина получил ранение еще утром. А вот рассказывать где это произошло и при каких обстоятельствах не стали, любезно предоставив эту возможность пострадавшему.