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На пр. Ленина в Туле Chevrolet сбил пешехода
Фото: стоп-кадр из видео

На пр. Ленина в Туле Chevrolet сбил пешехода

По предварительной информации, пострадавший переходил дорогу в не предназначенном для этого месте.

Вечером, 16 ноября, на пр. Ленина в Туле легковой автомобиль Chevrolet Lacetti сбил мужчину. По имеющейся на настоящее время информации наезд на пешехода был совершен напротив дома № 121 и в этом месте нет оборудованного перехода.

«В результате ДТП с ушибом теменной области был доставлен в больницу и затем отпущен 56-летний мужчина», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:06 +4
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