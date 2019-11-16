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Bad Boys Blue, La Bouhe, Марина Хлебникова и другие: в Туле выступят звезды дискотек 90-х
Фото s.zagranitsa.com.

Bad Boys Blue, La Bouhe, Марина Хлебникова и другие: в Туле выступят звезды дискотек 90-х

20 ноября в 19.00 в Тульском государственном цирке - концерт-ностальжи для всех тех, кто любит музыку конца ХХ века.

Гости этого концерта услышат любимые песни артистов - звёзд 80-90-х. 
Хотите отправиться в волнующее путешествие по миру поп-музыки прошлых лет? Тогда вперед! Сумасшедшее шоу, суперзвук, суперсвет в большом грандиозном концерте продолжительностью около 3-х часов, с антрактом.
 
В концерте принимают участие: Kevin McCOY ex. BAD BOYS BLUE, Natasha Wright ex. LA BOUHE, группа "Белый Орел", Марина Хлебникова. Ведущие программы - группа "140 ударов в минуту и приглашенные гости.

Билеты на концерт уже в продаже во всех точках Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

 

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