В Алексине футболист насмерть забил старушку

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Мужчина нанес своей жертве не менее 30 ударов руками и ногами.

В Алексине суд вынес приговор местному ранее не судимому 38-летнему жителю. Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе судебного следствия установлено, что ранее мужчина занимался профессиональным футболом. 23 и 24 мая этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он жестоко избил проживавшую вместе с ним бабушку. Эксперты пришли к выводу, что спортсмен нанес пенсионерке в общей сложности не менее 30 ударов ударов руками и ногами, в том числе по голове.

«С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя — представителя Алексинской межрайонной прокуратуры суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.