В Concert Hall выступит выступит популярная певица и блогер Ольга Бузова. На концерте певица представит программу THE BEST.

Ольга получила известность благодаря участию в реалити-шоу «Дом 2». С 2008 года начала сольную деятельность, а в 2016 выпустила свой первый клип. Ольга снимается в кино и сериалах, а также играет в театре. Год назад Ольга Бузова начала снимать регулярные влоги на своём Youtube-канале, где рассказывает том, как она живёт, что думает, куда ездит, что ест.