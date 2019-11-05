Ольга Бузова
В Concert Hall выступит выступит популярная певица и блогер Ольга Бузова. На концерте певица представит программу THE BEST.
Ольга получила известность благодаря участию в реалити-шоу «Дом 2». С 2008 года начала сольную деятельность, а в 2016 выпустила свой первый клип. Ольга снимается в кино и сериалах, а также играет в театре. Год назад Ольга Бузова начала снимать регулярные влоги на своём Youtube-канале, где рассказывает том, как она живёт, что думает, куда ездит, что ест.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
30 ноября 2019, суббота
20:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
15 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽