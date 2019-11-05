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Ольга Бузова

Ольга Бузова

В Concert Hall выступит выступит популярная певица и блогер Ольга Бузова. На концерте певица представит программу THE BEST.

Ольга получила известность благодаря участию в реалити-шоу «Дом 2». С 2008 года начала сольную деятельность, а в 2016 выпустила свой первый клип. Ольга снимается в кино и сериалах, а также играет в театре.  Год назад Ольга Бузова начала снимать регулярные влоги на своём Youtube-канале, где рассказывает том, как она живёт, что думает, куда ездит, что ест.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
30 ноября 2019, суббота
20:00
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−1
Касса
Сергей Дроботенко
Купить билет
10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Лед и пламя
Купить билет
14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Как стать художником
Купить билет
15 декабря, воскресенье 17:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новогоднее Шар Шоу
Купить билет
27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
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