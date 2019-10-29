Стилист канала СТС Александр Рогов переоденет тульского полиглота

Фото предоставлены СТС.

Александр Рогов отправится в родной город и всего за сутки найдёт яркий образ для землячки, знающей четыре языка.

26-летняя Наталья Звягина преподаёт английский, французский, испанский и голландский языки, которые выучила сама без курсов и репетиторов. Участвовала в программе международного обмена, благодаря которой прожила полгода в Нидерландах.

Девушка пишет прозу и даже выигрывала литературные конкурсы. Кроме того, она поёт в тульской филармонии и выступает на городских мероприятиях. Но, по словам Натальи, ей хочется быть интересной девушкой не только внутри, но и снаружи. Героиня признаётся, что никогда ни с кем не встречалась и винит в этом свою внешность.

Она мечтает выйти замуж и создать семью, а также сделать фотовыставку своих работ и снять программу о Голландии. В новом выпуске Александр Рогов поможет ей найти свой стиль и приблизиться к мечтам.



Кроме Тулы, в новом проекте известный стилист и телеведущий побывал в Ростове-на-Дону, Сочи, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Уфе. На месте всего за сутки Рогов преображает героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов Александр подбирает девушкам яркие образы и показывает, что и в родном городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.

Александр Рогов, ведущий и креативный продюсер шоу:

- Новое шоу — для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живёте. Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу. И мне хочется не просто сделать эффектные преображения, но и открыть зрителям нашу страну с неожиданной стороны.

Накануне приезда известного стилиста местные девушки проходят кастинг, но только одной героине посчастливится попасть в его руки. Ведущий заглянет к ней в гости, разберёт гардероб, а после отправится в местные магазины и даже заглянет на рынки.

Подобрать уникальные образы для участницы шоу помогут местные бьюти-специалисты, которых лично выбирал Александр Рогов.

- Я много лет работаю с одной командой профессионалов, поэтому для меня это непростой, но интересный опыт. По этой причине я сам искал мастеров, смотрел их работы и отзывы в соцсетях.

Кстати, в модное шоу попадут кадры, снятые самим ведущим на телефон. В шоу нет сложно-постановочного студийного света, дорогих декораций. Но максимум реалити, эмоций, живой камеры, движения и атмосферы города.

