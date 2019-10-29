В Туле на пересечении улиц Коминтерна и Ф. Смирнова появится трамвайная остановка

На балансе МКП «Тулгорэлектротранс» находится 720 остановочных павильонов. В июле текущего года губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал поручение оборудовать остановку в п. Косая Гора у СНТ «Металлург-4». Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время подготовлена проектно-сметная документация. Поскольку работы носят капитальный характер, срок исполнения – первая половина 2020 года.

Также по обращению жителей Красного Перекопа о благоустройстве остановочной площадки из-за ее переноса, произведена отсыпка щебнем. В 2020 году будет рассмотрена возможность капитального ремонта.

Кроме того, по обращению жителей ЖК «Московский» принято решение об установке дополнительного остановочного пункта для трамвайного транспорта рядом с пересечением улиц Коминтерна и Ф. Смирнова до 15 декабря.