новости
новости
Регистрация
В Туле на пересечении улиц Коминтерна и Ф. Смирнова появится трамвайная остановка

В Туле на пересечении улиц Коминтерна и Ф. Смирнова появится трамвайная остановка

Такое решение приняли власти после обращения жителей города.

На балансе МКП «Тулгорэлектротранс» находится 720 остановочных павильонов. В июле текущего года губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал поручение оборудовать остановку в п. Косая Гора у СНТ «Металлург-4». Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время подготовлена проектно-сметная документация. Поскольку работы носят капитальный характер, срок исполнения – первая половина 2020 года.

Также по обращению жителей Красного Перекопа о благоустройстве остановочной площадки из-за ее переноса, произведена отсыпка щебнем. В 2020 году будет рассмотрена возможность капитального ремонта.

Кроме того, по обращению жителей ЖК «Московский» принято решение об установке дополнительного остановочного пункта для трамвайного транспорта рядом с пересечением улиц Коминтерна и Ф. Смирнова до 15 декабря.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:19 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
остановкаобустройство остановокТулгорэлектротранс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Момент ДТП с «перевертышем» возле здания тульского УМВД попал на видео
Момент ДТП с «перевертышем» возле здания тульского УМВД попал на видео
Стилист канала СТС Александр Рогов переоденет тульского полиглота
Стилист канала СТС Александр Рогов переоденет тульского полиглота
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.